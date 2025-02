Grande Fratello, la sorella di Helena Prestes commenta l'avvicinamento della modella a Javier Martinez

News VIP

In maniera alquanto inaspettata, al Grande Fratello tra Helena Prestes e Javier Martinez c'è stato un avvicinamento. A commentarlo sono arrivate le parole della sorella della modella brasiliana.

In maniera del tutto inaspettata, al Grande Fratello il triangolo formato da Helena Prestes, Javier Martinez e Zeudi Di Palma. Nella notte tra il 1° e il 2 febbraio, infatti, durante il party per il capodanno cinese nella Casa del reality show di Canale 5, c'è stato un avvicinamento tra Helena e Javier. A commentare questo inaspettato sviluppo è stata la sorella della modella brasiliana. Vediamo insieme cosa ha dichiarato!

GF, la sorella di Helena Prestes rompe il silenzio sull'avvicinamento tra la modella e Javier

Durante la festa per il capodanno cinese, Helena e Javier si sono ritrovati in maniera alquanto sorprendente di nuovo vicini, dopo le tensioni dei giorni precedenti. La loro complicità li ha portati a parlarsi e scambiarsi parole di affetto e stima reciproca, che hanno fatto ben sperare i fan della coppia. Ma anche Zeudi Di Palma ha avuto una reazione sorprendente: l'ex Miss Italia ha ammesso di voler fare un passo indietro, in modo che i due possano ritrovare la loro amicizia ed eventualmente approfondirla.

Su questo inatteso riavvicinamento tra la modella e il pallavolista è intervenuta la sorella di Helena, Mariana Prestes. La donna ha già più volte commentato le vicende di cui è stata protagonista la sorella al GF, prendendo le sue difese e, anche in precedenza, non nascondendo una certa preferenza per Javier, che ha sempre giudicato come un bravo ragazzo, una persona con cui Helena potesse essere felice.

Sui social, Mariana ha espresso il suo parere sul riavvicinamento tra Helena e Javier, dichiarando che è insensato infuriarsi perché "la realtà non corrisponde a ciò che immaginiamo" e che non bisogna puntare il dito e giudicare un avvenimento in maniera negativa, solo perché ha disatteso le nostre speranze. "Ognuno vive la sua versione dei fatti, questo è un dato di fatto. Perché cercare sempre un colpevole?" ha proseguito, riferendosi alla reazione dei fandomi dei tre protagonisti del triangolo e delle fazioni che sostengono le coppie Helevier o Zelena.

GF, Helena e Javier di nuovo vicini: arrivano le parole della sorella della modella

Il commento della sorella di Helena Prestes è sembrato a molti fan una sorta di rimprovero per aver esacerbato i sentimenti che la sorella ha dichiarato di provare per Zeudi o Javier.Questo inaspettato avvicinamento al pallavolista dopo che la modella aveva ammesso di voler essere lasciata in pace ha provocato non poche perplessità nei fan, dato che alcuni speravano di vedere la modella da sola, libera da qualsiasi legame, mentre altri speravano che Helena lottasse per Zeudi.

Le parole di Mariana Prestes sono state accolte, perciò, dalle fan più accanite della modella brasiliana, in maniera molto negativa: "No, perché va bene tutto, ma adesso farci dare delle visionarie dalla sorella anche no" ha commentato una fan sui social.

no perché va bene tutto ma adesso farci dare delle visionarie dalla sorella anche no. la stessa sorella che in una storia chiamava zeudi cognata e metteva like che alludevano ad una relazione tra le due. la stessa sorella che ha assistito ai comportamenti ambigui di helena, da… — mics 🦖 v. (@lautarismho) February 2, 2025

Scopri le ultime news su Grande Fratello