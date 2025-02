Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez vicini nella notte: "Sei speciale, sei tutto!"

News VIP

Colpo di scena nella notte nella Casa del Grande Fratello: Helena Prestes e Javier Martinez si sono avvicinati e lasciati andare a coccole e dolci confessioni.

Domani, lunedì 3 febbraio 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa, Helena Prestes e Javier Martinez si sono pericolosamente avvicinati e passato la notte insieme a scambiarsi coccole e dolci parole di stima e affetto.

Helena e Javier sempre più vicini al Gf

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Durante la festa per il capodanno cinese, Helena Prestes e Javier Martinez non si sono mai separati, anzi. La loro forte intesa e complicità non è passata inosservata agli altri concorrenti della Casa, soprattutto a Zeudi Di Palma, che ha ammesso di voler fare un passo indietro per permettere ai due di riavvicinarsi.

A far luce sulla situazione è stato poi Martinez che, parlando con Federico Chimirri, Ilaria Galassi e Amanda Lecciso, ha ammesso di essersi frenato con Helena forse anche un pò per paura: "Mi sono frenato, sì. Tengo tanto conto a quello che Helena mi dimostra, certe cose non le so proprio gestire". "Prima eri perso di lei, l’abbiamo visto tutti. Lei mi ha detto che lo sente che tra voi c’è qualcosa" ha prontamente replicato l'amata concorrente leccese del reality show di Alfonso Signorini, che ha invitato il suo amico argentino a riflettere circa la natura del suo rapporto con la modella brasiliana.

Ma non è finita qua perché, verso le tre del mattino, Javier ed Helena si sono appartati in piscina. Come riportato da Biccy, ascoltando la canzone Rocketman di Elton John, la modella brasiliana si è emozionata e non è riuscita a trattenere le lacrime: "Sono così stanca, vorrei tanto essere felice". Confessione che hanno colpito il pallavolista argentino che l'ha presa tra le sue braccia sussurrandole dolci parole piene d'amore: "Sei già felice e lo sarai di più. Non hai nulla che non va, sei speciale, sei la mia pagliaccia, sei profonda, sei bellissima, sei tutto! E un giorno sarai una madre fantastica, io ti vedo già e ne sono certo". Le parole del concorrente hanno spiazzato tutti i telespettatori, che sperano nella nascita di una bellissima e sincera storia nella Casa. Chissà...

Lorenzo e Iago, Stefania e Jessica: è tempo di confronti al Gf

A pochi giorni dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani sera su Canale 5, nella Casa ci sono stati molti confronti. Stefania Orlando ha affrontato Jessica Morlacchi e inaspettatamente anche Iago Garcia e Lorenzo Spolverato si sono confrontati per provare a chiarire le loro incomprensioni.

Durante il faccia a faccia con Jessica, Stefania ha esternato il suo punto di vista circa il loro rapporto, ammettendo di esserci rimasta male in quanto sperava di poter instaurare un legame con lei, ma di aver percepito fin dall'inizio una certa chiusura che l'ha portata ad allontanarsi. "L'errore lo abbiamo fatto tutti" ha prontamente replicato la cantante romana, consapevole del fatto che ad aver sbagliato non sia stata solo lei, mostrandosi però propensa ad un avvicinamento.

Durante il confronto con Lorenzo, invece, Iago ha ammesso di essere dispiaciuto per come si sia evoluto il loro rapporto e spiegato di aver sempre apprezzato la sua intraprendenza, la sua allegria, la sua energia e la sua personalità, ma di aver preso le distanze da lui nel momento in cui ha notato degli atteggiamenti che non condivideva.

Stanco di dover parlare del passato, Garcia ha continuato rivelando di voler mettere da parte le loro incompatibilità per lasciare spazio ad altro. Spolverato ha apprezzato molto la sua iniziativa e, pronto a ricominciare da zero, ci ha tenuto però a sottolineare: "Ci sto, ma mi ci vuole un attimo di tempo". Ricordiamo che proprio Iago e Jessica sono al televoto, e rischiano quindi l'eliminazione dal gioco, insieme a Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori, Ilaria Galassi e Giglio. Chi uscirà?

