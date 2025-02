Grande Fratello, Javier Iago commentano Shaila Gatta: "Pensa di essere sensuale ma è volgare"

News VIP

I commenti di Iago Garcia e Javier Martinez su Shaila Gatta, scambiati durante una chiacchierata in sauna, hanno scatenato un acceso dibattito sui social. I due concorrenti del Grande Fratello si sono lasciati andare a commenti poco lusinghieri sulla ballerina, in particolare sul suo aspetto fisico e sul suo modo di muoversi, scatenando l’indignazione del pubblico.

Grande Fratello, Iago e Javier criticano Shaila Gatta e vengono accusati di sessismo e body shaming

Durante il dialogo, Iago ha espresso un giudizio molto netto sul cambiamento della Gatta all’interno della Casa:

“Con il tempo si vede proprio un cambiamento, ma anche fisico. È una donna che adesso anche fisicamente mi... (fa un gesto di disgusto, come a dire che la trova respingente).”

Parole subito condivise da Javier, che ha aggiunto:

“Per me è uguale. Se penso a quanto mi piaceva, anche abbracciarla e stare con lei... Penso ora e dico... No.”

Ma è stato poi l'attore spangolo a rincarare ulteriormente la dose, criticando apertamente lo stile e i movimenti di Shaila:

“Ma poi questi atteggiamenti che pensa siano sensuali... Non risvegliano nessuna sensualità, io semplicemente vedo la volgarità del gesto. Qua ci sono ragazze che non mi interessano ma che sono sensuali. Come Chiara, che quando balla è molto sensuale. Lei invece è proprio… ”

Javier ha poi proseguito, riprendendo il concetto:

“Quando vedo le ragazze ballare e mi cade l'occhio anche su di lei, quei movimenti che dovrebbero essere sensuali non li trovo sensuali per niente. Come quando si è messa a twerkare in diretta...”

E ancora, Iago ha concluso con un attacco generale al look e al portamento di Shaila:

“Sì, ma tutto, come si veste, come si trucca, il portamento...”

Questi commenti hanno immediatamente acceso il dibattito sui social, con molti utenti che hanno accusato i due concorrenti di sessismo e body shaming. In tanti hanno sottolineato la gratuità delle critiche, evidenziando come i due abbiano parlato di Shaila con toni denigratori e irrispettosi, come se il valore di una donna fosse esclusivamente legato al suo aspetto e alla percezione della sua sensualità.

Alcuni tweet indignati recitano:

"Che schifo questi commenti, come se il valore di una donna dipendesse da quanto è sensuale ai loro occhi!" "Iago e Javier si sono rivelati per quello che sono: due uomini che giudicano una donna solo per come appare o si muove. Imbarazzanti." e ancora: "Criticare una donna per come balla, si veste o si trucca... è davvero il massimo della pochezza. Brutta pagina di televisione.".

