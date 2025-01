Grande Fratello, la rivelazione inedita di Pamela Petrarolo: "Eravamo stati avvisati, c'era scritto sul contratto"

News VIP

Pamela Petrarolo si lascia andare a delle confessioni inedite riguardanti il regolamento del Grande Fratello e il contratto firmato prima di entrare a far parte del reality show di Canale 5.

Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5 e vedrà il ritorno nella Casa di ben quattro ex concorrenti. Nell'attesa, Pamela Petrarolo si è lasciata andare a delle rivelazioni inedite riguardanti il regolamento del reality show e il contratto firmato prima di varcare la famosa porta rossa.

La verità di Pamela Petrarolo

Stasera, giovedì 23 gennaio 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello in cui scopriremo chi, tra Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Eva Grimaldi, Iago Garcia, Federica Petagna e Micheal Castorino, rientrerà ufficialmente in gioco. Sui social e nella Casa, però, la scelta del ripescaggio è stata parecchio criticata. Diversi concorrenti ancora in gioco, infatti, hanno espresso i loro dubbi e le loro perplessità sul ritorno degli eliminati, tirando in ballo anche le regole del reality show condotto da Alfonso Signorini.

A far luce sulla situazione, però, ci ha pensato Pamela Petrarolo. Come riportato da Biccy, dopo essersi confrontata con le sue compagne di avventura su un possibile e importante crollo degli ascolti, l'ex componente de Le Non è la Rai ha fatto una rivelazione inedita circa il regolamento del gioco e il contratto firmato prima di entrare nella Casa più spiata d'italia.

Stando alle parole della Petrarolo, nel contratto del Gf ci sarebbero dei chiari riferimenti a possibili cambi di regolamento: "Eravamo stati avvisati, non c’è nulla di strano. Loro ti dicono proprio per scritto che possono cambiare le regole, il regolamento in corso. Sì c’è scritto così, era una clausola, me l’ha ricordato anche Luca". Dopo aver ascoltato il pensiero di Pamela, Chiara Cainelli ha tirato fuori invece i famosi "biglietti di ritorno", che però non esistono più da due edizioni. Signorini deciderà di affrontare la questione durante la nuova diretta e chiarire una volta per tutte le regole del Gf?

Lorenzo viene smascherato da Luca

In attesa di scoprire il destino degli ex concorrenti del Grande Fratello, nella Casa più spiata e chiacchierata d'Italia è scoppiata una nuova e accesa lite tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. Tutto è nato durante una discussione sul famoso biglietto passato di nascosto da Enzo Paolo Turchi all’attore toscano con scritto "No letto Jessica".

"Fai il paladino della giustizia, ma pensa a quello che fai. Io ho la coscienza pulita e tu no" ha dichiarato il concorrente milanese provocando la reazione furiosa dell'attore toscano, che ha completamente sbottato tirando fuori un comportamento gravissimo che ha tenuto invece Lorenzo durante la sua trasferta in Spagna.

Luca ha infatti smascherato Lorenzo, rivelando che durante il suo viaggio in Spagna avrebbe usato il cellulare e consulato il profilo Instagram di Tommaso. Messo all'angolo da Calvani, Spolverato ha prima provato a giustificarsi e poi alla fine ha ammesso di aver barato. Il Gf deciderà di prendere seri provvedimenti anche nei suoi confronti? Per scoprirlo non ci resta che attendere la puntata di stasera. Non mancate!

