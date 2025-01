Grande Fratello, Javier e Zeudi sul loro avvicinamento: "Lorenzo è spaventato da noi perché..."

News VIP

Javier Martinez e Zeudi Di Palma tornano a parlare della notte passata insieme nella Casa del Grande Fratello, analizzando nel dettaglio anche la reazione nervosa di Lorenzo Spolverato.

L'avvicinamento improvviso tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma sembra aver infastidito, e non poco, Lorenzo Spolverato. A rivelarlo è stata la giovane ex Miss Italia che, senza troppi giri di parole, ha confessato che la lite avvenuta tra il milanese e Luca Calvani è partita proprio per la nottata che lei ha passato con il pallavolista argentino.

Lorenzo infastidito dall'avvicinamento di Javier e Zeudi

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera giovedì 23 gennaio 2025 su Canale 5, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani si sono resi protagonisti di un'accesa discussione, in cui si sono accusati a vicenda di aver violato alcune regole del reality show, e c'è stato un pericoloso avvicinamento tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma.

La complicità e intesa sbocciata tra Javier e Zeudi non è passata inosservata a Lorenzo. Come riportato da Biccy, ieri su Mediaset Extra hanno trasmesso quasi esclusivamente le immagini del tugurio e quindi non sappiamo bene cosa sia successo tra i concorrenti della Casa. A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex Miss Italia, che ha rivelato che il modello milanese ha alzato un vero e proprio polverone per la loro notte passata insieme: "Da quello che è successo è scaturito tutto questo caos, anche la lite tra lui e Luca".

Secondo Zeudi, quindi, la sfuriata di Lorenzo e Luca sarebbe partita proprio per le coccole che lei si è scambiata con Javier. Rivelazione che ha provocato la reazione immediata del pallavolista argentino, che ha spiegato il motivo del nervosismo del milanese: "Hanno paura che la coppia del ballo non siano più loro". La Di Palma ha poi continuato analizzando nel dettaglio il comportamento assunto dal modello nella Casa del Gf. Stando alle parole della giovane concorrente, il fidanzato di Shaila Gatta teme fortemente che nella Casa più spiata d'Italia possa nascere una coppia potenzialmente più popolare e amata della sua:

Ha paura, l'ho capito oggi! Qualsiasi dinamica che possa sovrastare le sue e in cui lui non è coinvolto, lo spaventa. Io l’ho capito. Io gli ho detto subito appena sono entrata che è troppo egocentrico. Ma io da spettatrice lo detestavo! Ma secondo te perché ha alzato un polverone...

Helena pronta a rientrare al Gf

L'avvicinamento tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Il pallavolista argentino e l’ex Miss Italia si sono lasciati andare a coccole, grattini e baci lasciando senza parole i telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini, che non si aspettavano di certo tale ship. Ma come reagirà Helena Prestes, che aveva instaurato con l'ex Miss Italia un rapporto più profondo di una semplice amicizia?

Ricordiamo inoltre che Helena è tra gli ex concorrenti che potrebbero rientrare nella Casa. Insieme a lei al televoto ci sono Jessica Morlacchi, Eva Grimaldi, Iago Garcia, Federica Petagna e Micheal Castorino. Tra chi attende il ritorno della modella brasiliana e gli altri ex coinquilini con entusiasmo e chi teme nuove dinamiche, non resta che aspettare la nuova puntata del reality show per scoprire quali saranno le prossime mosse dei gieffini. L'appuntamento è per stasera, giovedì 23 gennaio 2025, su Canale 5.

