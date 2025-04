Grande Fratello, la prima intervista di coppia di Helena Prestes e Javier Martinez: ecco cosa hanno rivelato

News VIP

Helena Prestes e Javier Martinez senza filtri dopo la finalissima: ecco cosa hanno raccontato i due ex amatissimi concorrenti della 18esima edizione del Grande Fratello!

Helena Prestes non ha vinto la 18esima edizione del Grande Fratello, ma ha trovato fuori dalla Casa ad aspettarla il suo grande amore Javier Martinez. Intervistati dal settimanale Chi, i due amatissimi e seguitissimi ex concorrenti hanno raccontato tutte le emozioni vissute nel reality show di Canale 5 e parlato del loro futuro insieme.

Helena Prestes e Javier Martinez innamorati e felici

Dopo aver trascorso 197 giorni nella Casa, Jessica Morlacchi ha vinto il Grande Fratello. Secondo posto per Helena Prestes, che da diverse settimane era la favorita alla vittoria finale. Nonostante "la delusione", la modella brasiliana il suo Gf l'ha vinto eccome trovando l'amore nel pallavolista argentino Javier Martinez.

Helena e Javier sono più innamorati e felici che mai. Intervistati dal settimanale Chi, subito dopo la finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini, i due giovani modelli hanno raccontato tutte le emozioni a caldo e fatto un bilancio della loro esperienza nella Casa più spiata d'Italia in cui si sono ritrovati. La prima a prendere la parola è stata l'ex concorrente brasiliana: "Ho vinto anche arrivando seconda. Ho capito che potevamo stare insieme tanto tempo fa, ma avevo vergogna di dimostrarlo. Ho visto in lui un’anima nobile ed è questo che mi fa impazzire di un uomo". A farle eco il pallavolista argentino, che ha confessato:

Ho capito da subito che aveva bisogno di essere amata e questa sua fragilità. Il mio avvicinamento si è trasformato in amore, non avevo bisogno di conferme ma, dopo una settimana lontano da lei, ho capito che mi mancava l’altra metà. Se mi spaventa una donna così “caliente”? Fino a qualche mese fa sì, poi ho detto: “Non posso farmela scappare”. Non vedo l’ora che mi travolga.

Ripensando al suo percorso nella Casa del Gf, che è stato caratterizzato da numerose e accese discussioni con gli altri concorrenti, la Prestes ha ammesso di aver trovato qualcosa che non aveva mai avuto dalla vita e rivelato di non essersi pentita di essersi mostrata per quello che è realmente, nel bene e nel male:

Sì, la condivisione. Eravamo concorrenti, ma vivevamo tanto i momenti insieme, come i pranzi e le cene tutti a tavola. Avevo paura di queste cose perché ho avuto dei traumi in famiglia, però era la mia sfida più grande. Ho creato legami fortissimi e ora gli altri sono diventati la mia famiglia. Non sono pentita. Alcune cose negative già le sapevo, ma non avevo mai qualcuno con cui condividere anche i miei lati positivi: erano nascosti dentro di me. Li riconoscevo perché ho vissuto la mia parte positiva ed era quella che volevo condividere con gli altri. Ho sempre ballato da sola.

Signorini lascia il Gf?

Il Grande Fratello tornerà a settembre in versione Gold per celebrare il suo 25° anniversario. Stando ad alcune indiscrezioni, il cast della nuova edizione sarà composto per metà da ex concorrenti e per metà da volti inediti. Ma chi ci sarà al timone? Durante la finale di lunedì 31 marzo 2025, Alfonso Signorini ha pronunciato una frase che ha fatto storcere il naso ai telespettatori.

Durante i saluti finali, Signorini ha rinnovato l'appuntamento con il reality show senza specificare, però, se tornerà anche lui: "Buona vita a tutti e buon Grande Fratello". Parole che molti hanno interpretato come un possibile addio. Interpellato da Grazia Sambruna a Boom, il conduttore e giornalista è rimasto molto vago: "Se io torno il prossimo anno? Io adesso penso a riposare, vado in vacanza, non voglio parlare di lavoro, da oggi vado in vacanza". Staremo a vedere.

