Grande Fratello, l'assurdo gesto del fandom di Zeudi Di Palma, la raccolta per donarle il montepremi di 50 mila euro

Le fan di Zeudi Di Palma si stanno mobilitando in massa per la loro beniamina, arrivata quinta classificata nel reality show del Grande Fratello.

Ieri, lunedì 31 marzo 2025, si è conclusa una lunga edizione del Grande Fratello, iniziata il 16 settembre dello scorso anno. A vincere è stata la cantante romana Jessica Morlacchi che ha battuto al televoto Helena Prestes. Terza classificata, Chiara Cainelli, quarto Lorenzo Spolverato e quinta Zeudi Di Palma che ha dovuto lasciare la Casa subito dopo aver perso in una sfida diretta al televoto flash con Helena.

Grande Fratello, le fan di Zeudi Di Palma vogliono regalarle i 50 mila euro del montepremi

La giovane Miss era tra le favorite per la vittoria con l'agguerrito fandom delle "Zelene" nato per sostenere il legame tra Zeudi e Helena per poi prendere un'unica direzione di favore verso la giovane campana che è riuscita a raggiungere anche altri paesi che l'hanno supportata ai televoti e sul web.

Proprio le fan Zeudi si stanno mobilitando in massa per la loro beniamina, lanciando una raccolta fondi con un obiettivo ambizioso: regalarle i 50 mila euro che avrebbe dovuto vincere al Grande Fratello. Convinte che la sconfitta di Zeudi sia stata un’ingiustizia, le sue sostenitrici hanno deciso di prendere in mano la situazione e raccogliere la somma di 50 mila euro, l’equivalente del montepremi in palio nel reality show. Un gesto di affetto e solidarietà che dimostra quanto il pubblico sia rimasto legato alla concorrente, nonostante l’esito della finale.

A poche ore dall’apertura della raccolta fondi, la risposta è stata incredibile: 439 donazioni effettuate in tempi record, che hanno già permesso di raccogliere quasi 24 mila euro, avvicinandosi rapidamente alla metà dell’obiettivo prefissato. Un segnale chiaro del forte sostegno che Zeudi continua a ricevere, con fan pronti a dimostrare il loro affetto anche concretamente. Sui social, l’iniziativa sta facendo il giro del web, dividendo l’opinione pubblica. C’è chi elogia il gesto come un atto di amore incondizionato verso una persona che si ritiene ingiustamente penalizzata, e chi invece critica la raccolta fondi, ritenendola eccessiva, considerando che quei soldi potrebbero essere destinati a cause più urgenti e bisognose.

Al momento, Zeudi Di Palma non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, e resta da vedere se accetterà o meno questa generosa donazione da parte delle sue fan.

