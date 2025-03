Grande Fratello, la madre di Tommaso commenta la mancata vittoria di Maica Benedicto al Gran Hermano

News VIP

Non è passato inosservato sui social un commento della madre di Tommaso Franchi, concorrente del GF, contro Maica Benedicto, che si è classificata al secondo posto al Gran Hermano.

Mentre il nostro Grande Fratello finirà lunedì 31 marzo, il Gran Hermano Duo, versione spagnola che, si è conclusa martedì 4 marzo 2025. A trionfare è stata Marieta Diaz, mentre Maica Benedicto ha conquistato il secondo posto. A commentare la mancata vittoria della modella e influencer è intervenuta la madre di Tommaso Franchi, che con Maica aveva avuto un breve flirt durante la sua permanenzal Gran Hermano.

GF, Maica Benedicto arriva seconda al Gran Hermano Duo, ecco il commento della madre di Tommaso Franchi

Nei primi mesi di permanenza della Casa del GF era nata una forte simpatia tra Tommaso Franchi e Maica Benedicto, arrivata per l'occasione dalla Spagna per un gemellaggio con il Gran Hermano, dove erano sbarcati Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Tuttavia, quando l'idraulico senese, che all'epoca aveva già manifestato anche una certa propensione per Maria Vittoria Minghetti, era giunto al Gran Hermano con la speranza da parte degli autori di creare una ship proprio con la modella spagnola, Tommaso le aveva rivelato di provare solo amicizia nei suoi confronti, ma di non voler intrattenere una storia d'amore con lei. La reazione della modella non si era fatta attendere e nel confessionale del GH, Maica aveva definito Tommaso uno scarafaggio (in spagnolo cucaracho). Anche dop la conclusione del Gran Hermano (GH Duo è una versione più simile a quella che sarà The Couple), la modella aveva ribadito che non aveva alcuna intenzione di tornare in Italia per altri programmi, per evitare di incontrare altri "scarafaggi", con evidente riferimento all'idraulico.

Ora che anche il Gran Hermano Duo si è concluso, a commentare la mancata vittoria di Maica Benedicto è stata Ginevra Rugani, madre di Tommaso Franchi, che non ha mancato di lanciare una stoccata alla modella spagnola: "Congratulazioni a Maica, seconda al GH Duo" ha scritto su X la donna "quindi, non ha vinto nemmeno questo... Nel gioco del Palio non è buono arrivare secondi, si dice 'ripurgato'. " aggiungendo poi gli hashtag #maicaripurgata e #idraulichers, rivolgendosi così anche alle fan del figlio.

Congratulazioni a Maica seconda al GH Dùo, quindi non ha vinto nemmeno questo...nel gioco del Palio non è buono arrivare secondi, si dice "Ripurgato" #maicaripurgata #idraulichers https://t.co/FXCnPWdKOU — Ginevra Rugani (@ginevraSI) March 5, 2025

GF, Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti ai ferri corti

In attesa di scoprire cosa succederà questa sera al GF, in onda su Canale 5, tra Tommaso e Maria Vittoria non sembra esserci pace: i due gieffini sono nuovamente ai ferri corti, a causa dell'ultima lite che li ha divisi. Maria Vittoria ha accusato Tommaso di non prendere mai le sue difese, provocando una furiosa reazione nel gieffino.

A questo si è aggiunta anche la gelosia della dottoressa romana verso Chiara Cainelli, che avrebbe flirtato con l'idraulico durante la festa di Carnevale, provocando il fastidio di Maria Vittoria. L'ex corteggiatrice avrebbe anche provato a chiedere alla gieffina se avesse provato fastidio per la sua vicinanza con Tommaso, ma in un primo momento Maria Vittoria aveva negato. Peccato però che in un secondo confronto, dopo aver smascherato la strategia di Lorenzo Spolverato, la dottoressa avesse invece smentio la sua precedente versione, portando Chiara ad accusarla di "non essere mai del tutto sincera".

