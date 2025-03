Grande Fratello, ancora scintille tra Chiara Cainelli e Maria Vittoria Minghetti: "Non sei sincera!" (VIDEO)

News VIP

Al GF non si placano le tensioni tra Chiara Cainelli e Maria Vittoria Minghetti. Quest'ultima è stata, infatti, accusata di non essere del tutto sincera. Ecco cosa è successo!

Al Grande Fratello non si placano le tensioni tra Maria Vittoria Minghetti e le sue ex amiche, Chiara Cainelli e Shaila Gatta. Dopo le nomination dell'ultima puntata, andata in onda lunedì 3 marzo 2025, la dottoressa romana ha nominato Chiara, scatenando il suo disappunto e, durante la scorsa notte, le due hanno avuto un'accesa discussione in giardino, alla presenza di altri gieffini come Lorenzo Spolverato, Giglio e Tommaso Franchi.

GF, Maria Vittoria e Chiara Cainelli ai ferri corti, la seconda accusa: "Non sei sincera"

Da qualche giorno Maria Vittoria è nel mirino di Shaila Gatta e Chiara Cainelli: le due gieffine ammettono di essere deluse dal comportamento della dottoressa romana, troppo ambigua e poco chiara con loro. In giardino, la scorsa notte, i concorrenti del reality show di Canale 5 si sono riuniti e hanno analizzato l'atteggiamento di Maria Vittoria. Quest'ultima ha rivelato la strategia di Lorenzo Spolverato che avrebbe chiesto a Shaila di creare una dinamica con Emanuele Fiore per poter ottenere clip e consensi.

La rivelazione di Maria Vittoria ha indignato moltissimo sia Shaila sia Lorenzo. La ballerina ha ritenuto le dichiarazioni della dottoressa deleterie anche pe rlei e per nulla da amica: "Per me non se un'amica, quando c'è stato un momento in cui potevi dire qualcosa di carino nei miei confronti non lo fai, ma ti rendi conto che così danneggi anche me?". Spolverato non si è trattenuto e ha ribadito di ritenere Maria Vittoria "falsa e una doppia falsa", mentre la dottoressa romana lo ha definito un abile giocatore: "Ma già me le hai dette queste cose, per me sei un grandissimo giocatore che crea clip...Sempre me le hai dette 'ste cose, la blacklist, ecc. Tante me ne sono prese da te".

La discussione ha poi coinvolto anche Chiara Cainelli: la gieffina ha chiesto a Tommaso Franchi se fosse vero che Maria Vittoria era stata gelosa di lei, come aveva rivelato Lorenzo Spolverato. E da questa domanda si scatena una nuova lite tra le due gieffine!

GF, screzi tra Maria Vittoria e Chiara Cainelli in giardino

La gelosia di Maria Vittoria era nata durante la festa di Carnevale, avvenuta nella Casa del GF sabato, 1° marzo. Chiara si era travestita da Barbie e si era calata nel personaggio scherzando e flirtando con gli altri gieffini, tra cui Tommaso. Vedendo i due insieme, Maria Vittoria non aveva trattenuto il fastidio e si era allontanata dichiarando "non la sopporto più". Maria Vittoria si era poi isolata con essica Morlacchi, rifiutando persino di confrontarsi con Tommaso Franchi, tanto che quest'ultimo aveva scoperto da Lorenzo Spolverato il motivo della rabbia della fidanzata.

Quando Chiara chiede, dunque, a Tommaso se Maria Vittoria era stata gelosa di lei, l'idraulico è in evidente difficoltà e balbetta che aveva provato fastidio, ma non gelosia vera e propria. Anche la dottoressa ammette ora che è stata infastidita dal comportamento di Chiara, ma quest'ultima si infervora: "No, aspettate, perché altrimenti sembra che vedo davvero i draghi che volano. Ho parlato mezz'ora con te e mi hai detto che non eri gelosa" ha sbottato Chiara.

"Ogni volta che parliamo cambi versione, si aggiungono altri dettagli, posso dire che non ti vedo per nulla sincera, Mavi?" ha proseguito l'ex corteggiatrice. Maria Vittoria però dichiara che non era lei il focus della loro discussione, ma che si era solo aggiunta, ma per Chiara non è così, perché la dottoressa ha cambiato versione più volte. Tuttavia, le sue parole non convincono e alla fine della discussione tra le due gieffine c'è ancora molta tensione.

Scopri le ultime news su Grande Fratello