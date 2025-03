Grande Fratello, la lite furiosa tra Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti fa discutere: "Rapporto tossico, vergogna"

News VIP

Le ultime tensioni al GF tra Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti sono sfociate in una lite che è stata mostrata nella fascia daytime del programma e che non ha mancato di scatenare polemiche sui social

Questa sera, il Grande Fratello tornerà in onda su Canale 5 con una nuova puntata ricca di avvenimenti, ma nel frattempo sui social continua a far discutere la lite tra Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Mandata in onda anche durante il daytime del reality show, la furiosa lite tra i due concorrenti del programma tv condotto da Alfonso Signorini ha scatenato non poche polemiche, perch costituisce l'ennesimo esempio di rapporto tossico in tv.

GF, la lite tra Maria Vittoria e Tommaso scatena polemiche: "Che vergogna, è un legame tossico"

Negli ultimi giorni Maria Vittoria Minghetti è finita al centro di diversi litigi: dopo aver smascherato la strategia di Lorenzo Spolverato di creare una dinamica tra Shaila Gatta ed Emanuele Fiori (concorrente eliminato a inizio febbraio), la dottoressa romana ha avuto un nuovo screzio con Chiara Cainelli, che l'ha accusata di non essere davvero sincera nei discorsi che fa.

Ma, nei giorni scorsi, i fan del GF hanno assistito anche a un forte litigio tra Maria Vittoria e Tommaso, l'ennesima lite tra i due concorrenti che, questa volta, è stata trasmessa anche nella fascia daytime del reality show, in onda su Canale 5, scatenando non poche polemiche. Il motivo della lite riguarderebbe la mancanza di supporto che Maria Vittoria ammette di sentire da parte di Tommaso. A detta della dottoressa, infatti, l'idraulico senese non è mai andato in suo aiuto nei momenti di maggiore difficoltà.

Questa affermazione nasce dopo la diretta di lunedì 3 marzo, dopo che Maria Vittoria ha preferito nominare Chiara Cainelli perché - a suo dire - voleva vendicare l'eliminazione di Mattia Fumagalli, che aveva perso proprio contro l'ex corteggiatrice. Tuttavia, per Chiara la motivazione non reggeva affatto e dietro questa decisione di Maria Vittoria si nascondeva invece una profonda gelosia, causata da un episodio avvenuto durante la festa di Carnevale, festeggiata sabato 1° marzo nella Casa. Chiara, travestita da Barbie, aveva scherzato con Tommaso stampando un bacio con il suo rossetto su un fazzoletto di carta e poggiandolo poi sul collo del gieffino. Questo gesto ha scatenato il fastidio di Maria Vittoria, che ha preferito trincerarsi nel silenzio invece di affrotare subito una discussione con Tommaso.

GF, il litigio tra Maria Vittoria e Tommaso arriva anche nella fascia daytime del programma: la reazione del web

Tommaso si è già ritrovato a dover affrontare i silenzi prolungati di Maria Vittoria e non ha mai nascosto di provare fastidio per questo comportamento della fidanzata nel gestire i conflitti. Anche nell'ultima lite, mandata in onda anche durante il daytime su Canale 5, l'idraulico è parso vicino a un punto di rottura e non ha nascosto le lacrime e la frustrazione verso la compagna, che lo ha accusato di non mostrarle un vero sostegno.

"Ma sei in grado di stare con me, volermi bene e ridere? O ogni volta devi avere il broncio quando mi guardi? Jessica (rivolgendosi a Morlacchi, presente in giardino con loro ndr), che significa quello che dice? Come non la tuttelo?" ha urlato furioso Franchi. Nella fascia del daytime anche Jessica Morlacchi ha detto la sua, in confessionale, sulla coppia, dichiarando che "Fanno di ogni cosa un dramma, quanto durano fuori dalla Casa del GF?".

Lo sfogo di Tommaso contro Maria Vittoria, che è apparsa impassibile, è continuato anche nel confessionale, mentre sul web è scoppiata una polemica per l'eccessiva violenza delle immagini mostrate in tv. Molti infatti hanno lamentato che mostrare un "rapporto così tossico" era vergognoso e che delle coppie presenti in questa edizione del GF "non se ne salva nessuna", a causa dei comportamenti disfunzionali che hanno mostrato in più occasioni i concorrenti del programma.

