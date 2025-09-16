Grande Fratello, la dolce dedica di Javier Martinez a Helena Prestes: "Hai avuto il cuore e la forza di dimostrarmi che..."

News VIP

L'ex amato gieffino Javier Martinez ricorda il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello e fa una dolcissima dedica d'amore alla sua Helena Prestes.

Il Grande Fratello sta per tornare su Canale 5. Tra i protagonisti indiscussi della passata edizione c'è sicuramente Javier Martinez che, nelle ultime ore, è tornato sui social per ricordare la sua esperienza nella Casa e dedicare parole piene d'amore alla sua fidanzata Helena Prestes.

Javier Martinez ricorda il suo ingresso al Gf

Lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Al timone ci sarà per la prima volta Simona Ventura, pronta a riportare il reality show alle origini con un cast interamente composto da concorrenti Nip, nessun ripescaggio o ingresso a sorpresa e una durata di 100 giorni.

In attesa di scoprire il cast, l'ex amatissimo concorrente della passata edizione Javier Martinez si è lasciato andare a uno sfogo sui social in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza nella Casa del Gf. Un'esperienza caratterizzata da tante emozioni, accesi confronti e dalla bellissima storia d'amore nata con la modella brasiliana Helena Prestes.

Le parole di Javier sul Gf e la sua amata Helena

È passato un anno da quando Javier Martinez ha varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello, dando inizio a un percorso molto profondo che ha completamente stravolto la sua vita. Grazie alla sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, infatti, il pallavolista argentino ha ritrovato la sua passione per lo sport, l'amore vero e la voglia di rimettersi in gioco.

Proprio per questi motivi, a distanza di 12 mesi dal suo ingresso nella Casa, Javier ha deciso di intervenire sui social e pubblicare un messaggio emozionante e molto sentito in cui ha ringraziato tutti i suoi numerosi fan, che continuano a seguirlo e sostenerlo lontano dalle telecamere, e fatto una dolcissima dichiarazione d'amore alla fidanzata Helena Prestes:

Esattamente un anno fa iniziava una delle esperienze più belle e impressionanti della mia vita! Dove ho scoperto un Javi fragile, capace di aprire il cuore a tutti, ma soprattutto a se stesso…ringrazio tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo straordinario percorso, ognuno a modo suo, nel bene e nel male, mi ha lasciato qualcosa. Ma soprattutto grazie a te, Helena Prestes, che hai avuto il cuore e la forza di dimostrarmi che in realtà tutto quello che volevo è sempre stato davanti ai miei occhi. Una menzione speciale va anche a voi amici miei (non mi piace chiamarvi fan) che a distanza di tempo continuate a sostenermi e supportarmi. Siete la mia vera vincita e vi sarò grato tutta la vita per questo.

