Grande Fratello, Ascanio Pacelli tra gli opinionisti della nuova edizione: l'ultima indiscrezione

Eleonora Gasparini

Lo storico concorrente della quarta edizione del Grande Fratello, Ascanio Pacelli, tornerà nello studio del reality show di Canale 5 nel ruolo di commentatore esperto.

Lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 partirà ufficialmente il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Fanpage, l'ex gieffino Ascanio Pacelli affiancherà la conduttrice in studio nel ruolo di "opinionista esperto".

Ascanio Pacelli nel cast del Gf

Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello. La prima puntata del popolare reality show condotto da Simona Ventura andrà in onda il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 e vedrà la presentazione ufficiale del cast. Ma chi saranno i tre opinionisti in studio scelti per commentare le dinamiche della Casa?

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Fanpage, Ascanio Pacelli sarà uno degli ex concorrenti del reality show scelti per affiancare la conduttrice nello studio. L'ex protagonista della quarta e indimenticabile edizione del Gf, felicemente sposato con Katia Pedrotti, tornerà nel ruolo di "opinionista esperto". Restano ancora ignoti i nomi degli altri opinionisti.

Ascanio torna al Gf come opinionista

Ascanio Pacelli sarà uno degli opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello, la prima condotta da Simona Ventura. L'ex concorrente del popolare reality show di Canale 5 farà parte di un gruppo composto da tre ex protagonisti storici, scelti per commentare quanto accadrà all’interno della Casa più seguita e spiata d'Italia.

"L’intenzione del programma sarebbe quella di puntare su volti iconici delle passate edizioni. Al momento i nomi in lizza sono numerosi: qualcuno godrebbe di maggiore favore rispetto ad altri, ma la produzione non avrebbe ancora chiuso del tutto le selezioni" si legge sul portale Fanpage.

Per chi non lo sapesse, Ascanio è stato uno dei protagonisti indiscussi della quarta stagione del Gf, grazie anche alla storia d'amore nata nella Casa con Katia Pedrotti. Una delle storie più note e seguite del programma e che continua ancora oggi. I due ex gieffini sono infatti sposati e genitori di Matilda e Tancredi. A distanza di 20 anni, Ascanio è pronto a rimettersi in gioco su Canale 5. Riuscirà a non deludere le aspettative del pubblico?

Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Guida TV