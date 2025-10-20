TGCom24
Grande Fratello, la confessione di Simone sul rapporto con la mamma: "Questo è l'ultimo ballo prima di..." (VIDEO)

Eleonora Gasparini

Simone De Bianchi ha aperto il suo cuore nella Casa del Grande Fratello: il gieffino ha riflettuto sul rapporto speciale con la madre Francesca Carrara e sul bisogno di partire da solo.

Tempo di confessioni per Simone De Bianchi nella Casa del Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata del reality show condotto da Simona Ventura, il concorrente romano si è lasciato andare a una serie di confessioni inedite sul rapporto con la madre Francesca Carrara.

Simone si apre sul rapporto con la mamma Francesca

Stasera, lunedì 20 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova e scoppiettante puntata della 19esima edizione del Grande Fratello. Quattro i concorrenti al televoto, e che rischieranno di dover abbandonare la Casa più spiata d'Italia: Francesco Rana, Bena, Grazia Kendi e Giulia Soponariu. Dopo Giulio Carotenuto, chi sarà il prossimo eliminato?

Nell'attesa di scoprirlo, Simone De Bianchi si è lasciato andare a delle confessioni inedite circa il suo rapporto con la madre Francesca Carrara. Parlando con Rasha Younes e Ivana Castorina, il giovane concorrente romano ha rivelato che, prima di entrare nella Casa, sarebbe voluto partire da solo per un periodo alla ricerca della sua strada.

Rasha e Ivana colpite da Simone

Durante la notte, Simone De Bianchi ha deciso di aprirsi con i suoi compagni di avventura e confessare il desiderio di voler partire per un'esperienza lontano dalla famiglia. "Per me questo è l'ultimo ballo con mamma prima di diventare effettivamente grande", ha dichiarato il giovane concorrente della 19esima edizione del Grande Fratello riferendosi al fatto che aver avuto la possibilità di vivere quest'esperienza nella Casa insieme a sua mamma Francesca Carrara è un segnale.

"L'ultima cosa prima del distacco. Voglio fare un saluto grande a tutti, fuggire un attimo...ne ho bisogno" ha aggiunto Simone. Pur riconoscendo che sua mamma sia una figura centrale nella sua vita, il ragazzo ha ammesso di essere consapevole che è arrivato per lui il momento di intraprendere un percorso da solo: "Ho bisogno di sentirmi perso da qualche parte. E poi ritrovare la via".

Il discorso di Simone ha piacevolmente colpito le sue compagne di gioco. "Il distacco serve. Aver acquisito questa consapevolezza a 22 anni è tanta roba" ha dichiarato Rasha Younes elogiando il figlio di Francesca. A farle eco anche Ivana Castorina, che lo ha incoraggiato: "Se ne senti il bisogno fallo". Cosa ne penserà la mamma? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda stasera alle 21.40 circa su Canale 5.

