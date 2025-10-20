TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, è ufficiale: Anita Mazzotta rientrerà nella Casa come concorrente
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, è ufficiale: Anita Mazzotta rientrerà nella Casa come concorrente

Anita Nurzia

Anita Mazzotta torna nella casa del Grande Fratello dopo la perdita della madre.

Grande Fratello, è ufficiale: Anita Mazzotta rientrerà nella Casa come concorrente

Serata intensa quella che si prospetta al Grande Fratello, dove Anita Mazzotta farà il suo rientro nella Casa più spiata d’Italia. Dopo giorni di silenzio e preoccupazione, la notizia è arrivata direttamente a Mattino 5, dove Francesco Vecchio e Federica Panicucci hanno anticipato che la giovane concorrente, costretta a lasciare il gioco per problemi familiari, farà il suo ritorno ufficiale nella Casa.

Grande Fratello, il messaggio di Anita per la madre scomparsa: "Ti devo tutto, mamma"

La decisione di Anita di rientrare arriva però in un momento molto delicato: la ragazza ha infatti perso la madre, malata da tempo. Un dolore profondo che la concorrente ha voluto condividere con i suoi follower attraverso un messaggio toccante pubblicato sui social, prima di tornare nella Casa e riprendere il suo percorso televisivo con una forza nuova, ma segnata dal lutto.

Sul suo profilo Instagram, Anita ha scritto parole che hanno commosso fan. Un post pieno d’amore, dolore e riconoscenza verso la donna che le ha dato la vita e che ora la guiderà da lontano:

“Ho sempre saputo trovare le parole giuste, ma ora non ne trovo nemmeno una. Non so cosa sia giusto o sbagliato, eri tu ad aiutarmi... ma una promessa è una promessa. Sei stata la mamma migliore che potessi desiderare. Una Donna con la D maiuscola e chi ha avuto il privilegio di conoscerti lo sa bene. Di lacrime ne sono già scese troppe, e non voglio che ne scendano altre. Ma chi vorrà, io lo farò: alzeremo un calice al cielo, guardando la stella più luminosa, e brinderemo a te. Ti devo tutto. E tutto ciò che farò, sarà per te.Sempre con me. Sempre con te. Ciao má.

Un ritorno simbolico: “Entro nella Casa per lei”

Il ritorno di Anita Mazzotta al Grande Fratello assume così un significato diverso. Non è solo una scelta televisiva, ma un gesto di coraggio e di amore. Tornare in quel contesto, davanti alle telecamere, dopo un lutto così importante, significa voler trasformare il dolore in forza. È probabile che durante la puntata di questa sera, Simona Ventura dedichi un momento di raccoglimento per ricordare la madre di Anita e accoglierla con il calore del pubblico e dei compagni di avventura, che si sono mostrati molto vicini alla ragazza in questi giorni difficili. Sui social, intanto, sono tantissimi i messaggi di affetto rivolti ad Anita. Molti utenti hanno lodato la sua sensibilità e il suo coraggio, sottolineando quanto il suo ritorno rappresenti un gesto di grande forza interiore.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, Maria De Filippi ha fatto una promessa a Gemma Galgani? L’indiscrezione
news VIP Uomini e Donne, Maria De Filippi ha fatto una promessa a Gemma Galgani? L’indiscrezione
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 ottobre 2025
Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 ottobre 2025: Steffy accoltella Sheila e la uccide!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 ottobre 2025: Steffy accoltella Sheila e la uccide!
Sonia Bruganelli a Verissimo: "Ho abortito per amore, ma quel lutto mi è rimasto dentro"
news VIP Sonia Bruganelli a Verissimo: "Ho abortito per amore, ma quel lutto mi è rimasto dentro"
Ballando con le stelle, Nancy Brilli critica Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto: ecco cosa ha rivelato l'attrice
news VIP Ballando con le stelle, Nancy Brilli critica Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto: ecco cosa ha rivelato l'attrice
Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila pronta a seminare di nuovo il terrore, nel suo mirino c'è Taylor!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila pronta a seminare di nuovo il terrore, nel suo mirino c'è Taylor!
Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 20 al 27 ottobre 2025: arriva il primo bacio per la tronista Cristiana
news VIP Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 20 al 27 ottobre 2025: arriva il primo bacio per la tronista Cristiana
Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna si racconta: dal legame con Maria De Filippi al ricordo di Alessandro Rausa
news VIP Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna si racconta: dal legame con Maria De Filippi al ricordo di Alessandro Rausa
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV