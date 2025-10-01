Grande Fratello, la confessione di Anita Mazzotta: "Ho il cuore in una gabbia"

News VIP

Anita Mazzotta, concorrente di questa edizione del GF, ha deciso di raccontarsi a uno degli inquilini: ecco la sua confessione a cuore aperto.

Tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello c'è Anita Mazzotta: originaria di Brindisi, lavora come tatuatrice a Milano. Come lei stessa ha anticipato nella sua clip di presentazione, dietro i numerosi tatuaggi che le costellano il corpo c'è una storia intensa, fatta di coraggio e riscatto. Oltre la sua corazza, ha promesso Anita, c'è una grande dolcezza, che però la gieffina tiene ben nascosta. E di questo si è confidata anche nelle scorse ore, mentre era nella Casa, chiacchierando in giardino con Francesco.

GF, Anita Mazzotta si confida con Francesco: "Ho il cuore in gabbia"

Anita Mazzotto è stata la prima concorrente di questa edizione del GF a varcare la porta rossa: nella puntata di lunedì 29 settembre, infatti, il pubblico del reality di Canale5 l'ha vista sfilare sulla passerella che conduce alla Casa sotto l'occhio attento della conduttrice Simona Ventura. Insieme a lei ha fatto il suo ingresso Donatella Mercoledisanto, che ha immediatamente preso in simpatia la tatuatrice, tanto da chiederle di diventare sua nuora! Dietro i tatuaggi che ricoprono il suo corpo c'è una storia importante che Anita sta iniziando a svelare pian piano.

Il suo personaggio è stato oggetto di diverse critiche quando è stato annunciato, qualche giorno prima della partenza del GF: nonostante sia una nip, il suo negozio di tatuaggi è tutto fuorché sconosciuto, tanto che tra i suoi clienti si annoverano diversi ex volti di Uomini e Donne. Inoltre, il suo profilo social è molto forte e il numero dei suoi followers ha fatto storcere il naso a più di qualche hater. Intanto, però, nella Casa, Anita si è già ambientata e ha deciso di aprirsi con Francesco Rana, il vigile urbano chiacchierone, al quale ha confidato alcuni retroscena sui significati dei suoi tatuaggi.

GF, Anita a cuore aperto: il significato dietro i tatuaggi e il legame con la madre

Chiacchierando in giardino con Francesco, Anita gli ha rivelato che ognuno dei suoi tatuaggi non è una pura decorazione sul suo corpo, ma nasconde significati particolari, legati alle persone più importanti della sua vita e ad alcuni momenti fondamentali che l'hanno formata. Tra questi uno in particolare ha suscitato l'attenzione di Francesco, che ha chiesto alla gieffina cosa indicasse il cuore in una gabbia che aveva tatuato sul braccio.

Francesco le ha, infatti, chiesto perché "si sentisse il cuore in una gabbia" e la gieffina ha replicato che il cuore rappresenta lei e la sua vita, mentre la gabbia in questo caso non è qualcosa di negativo, ma una protezione per lei: "Io e la mia vita siamo il cuore e la gabbia lo scudo con cui mi difendo". Anita ha poi rivelato che i tatuaggi sul suo braccio sono nati da un'idea di sua madre, che la gieffina considera la sua migliore amica. Il rapporto con la madre non è sempre stato sereno, ma si è solidificato nel tempo. Quando era molto più giovane, infatti, Anita non la vedeva quanto avrebbe voluto a causa del suo lavoro di barista, ma con il tempo la situazione è migliorata. Un'altra presenza positiva nella sua vita è stata anche il compagno di sua madre, che non l'ha sempre aiutata, senza mai essere invadente:

"Non è mai stato invadente, la cosa più matura ed elegante che una persona possa fare"

