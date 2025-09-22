Grande Fratello, Anita Mazzotta prima di entrare nella Casa: "Sono uno spirito libero, nella Casa..." (VIDEO)

News VIP

A pochi giorni dalla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, è stato pubblicato sulla pagina social del reality show il video di presentazione della concorrente Anita.

Anita Mazzotta è una concorrente ufficiale della nuova e attesissima edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. A pochi giorni dalla prima puntata, sulla pagina Instagram ufficiale del reality show è stato pubblicato il video di presentazione della piercer professionista.

Il video di presentazione ufficiale di Anita Mazzotta

Lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della 19esima edizione del Grande Fratello. Al timone Simona Ventura che, come rivelato ieri nello studio di Verissimo, sarà accompagnata in questa nuova avventura televisiva da tre opinionisti d'eccezione: Cristina Plevani, prima vincitrice del reality show, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Ma chi saranno i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa della Casa più spiata d'Italia? Nell'attesa di conoscere il cast, su Instagram è stato pubblicato il video di presentazione di Anita Mazzotta. Simpatica e diretta, piercer di professione e già molto seguita sui social, Anita è pronta a mettersi davvero in gioco e a farsi conoscere dal grande pubblico:

Ciao Sono Anita, ho 26 anni, sono nata a Brindisi ma vivo a Milano. Sono una piercer. Io lo dico...no relazioni all'interno della Casa, non mi fidanzerò, non troverò mio marito...ci proveremo a non trovarlo (ride ndr) [...] Sono uno spirito libero. Il mio motto? Le cose vanno come devono andare, c'è sempre un perché a tutto.

Tutto su Anita Mazzotta: la nuova concorrente del Gf

Tra i concorrenti già annunciati della nuova edizione del Grande Fratello c'è anche Anita Mazzotta. Originaria di Brindisi, oggi vive a Milano, dove ha proseguito la sua carriera nel settore della body art, affermandosi come piercer professionista. "Ha la sua storia scritta sulla sua pelle. È cresciuta affrontando problemi più grandi di lei, ha conquistata però sempre tutto da sola. Chi doveva proteggerla l’ha delusa. Ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa. Sotto la sua corazza, un’infinita dolcezza" ha dichiarato la conduttrice Simona Ventura nei promo.

Il suo percorso l’ha portata ad acquisire grande visibilità sui social: il suo profilo Instagram infatti conta oltre 56.000 follower. È seguita da diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Cristiano Caccamo, Filippo Nardi, Manuel Bortuzzo, Carolina Stramare, Noyz Narcos, Jake La Furia e Gabriele Costanzo. Riuscirà a conquistare anche il grande pubblico? L'appuntamento è per lunedì 29 settembre alle 21.40 su Canale 5!

