Grande Fratello, la compagna di Domenico D'Alterio sbotta: "È peggiorato tutto! Sto valutando cosa fare"

A distanza di alcuni giorni dalla sua ospitata al Grande Fratello, Valentina è tornata a criticare duramente il comportamento assunto dal suo compagno Domenico D'Alterio nei confronti di Benedetta Stocchi.

Il rapporto speciale nato tra Domenico D'Alterio e Benedetta Stocchi continua a fa parlare sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A dire la sua ci ha pensato la compagna del concorrente napoletano che, intervistata da Lorenzo Pugnaloni, ha duramente criticato il comportamento dei due ragazzi.

Valentina critica il rapporto tra Domenico e Benedetta

Domani, lunedì 27 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il popolare reality show condotto da Simona Ventura e giunto alla sua 19esima edizione. Tre i concorrenti al televoto, che rischieranno di dover abbandonare definitivamente il gioco: Rasha Younes, Matteo Azzali e Benedetta Stocchi.

Proprio Benedetta, nelle ultime ore, è finita nel mirino della compagna di Domenico D'Alterio. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, Valentina ha letteralmente sbottato e commentato duramente il comportamento assunto dal concorrente campano nella Casa più spiata d'Italia e svelato il suo pensiero sulla giovane gieffina: "Non conosco nessuna Benedetta… mi astengo dal parlare di una persona che, per me, vale meno di zero!".

Valentina delusa da Domenico

L'avvicinamento tra Domenico D'Alterio e Benedetta Stocchi nella Casa del Grande Fratello ha infastidito, e non poco, Valentina. Mentre il pubblico di Canale 5 si divide tra chi parla di una semplice complicità e chi intravede qualcosa di più tra i due, la fidanzata del concorrente campano ha rilasciato una nuova intervista a Casa Lollo.

Senza mezzi termini, Valentina ha attaccato Domenico, rivelando di essere rimasta profondamente delusa dal comportamento assunto dal suo compagno nei confronti di Benedetta. Comportamento che, dopo il loro ultimo confronto in diretta, è peggiorato. "Ho cercato di far capire la situazione esterna al mio uomo ma senza alcun risultato e rispetto. E’ peggiorato tutto ancor di più" ha confessato la donna, che ha preferito non sbilanciarsi troppo sulle sue prossime mosse:

In questo momento non penso a nulla. Ho solo la testa invasa da pensieri… mi sarei aspettata tutto tranne questo caos esterno. Lunedì? No Spoiler! (ride, ndr). Nessuna decisione: sto valutando bene le mie carte in tavola, anche perché non capisco… lui è ambiguo nelle risposte ma, soprattutto, nei gesti!

