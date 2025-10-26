TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, la compagna di Domenico D'Alterio sbotta: "È peggiorato tutto! Sto valutando cosa fare"
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, la compagna di Domenico D'Alterio sbotta: "È peggiorato tutto! Sto valutando cosa fare"

Eleonora Gasparini

A distanza di alcuni giorni dalla sua ospitata al Grande Fratello, Valentina è tornata a criticare duramente il comportamento assunto dal suo compagno Domenico D'Alterio nei confronti di Benedetta Stocchi.

Grande Fratello, la compagna di Domenico D'Alterio sbotta: "È peggiorato tutto! Sto valutando cosa fare"

Il rapporto speciale nato tra Domenico D'Alterio e Benedetta Stocchi continua a fa parlare sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A dire la sua ci ha pensato la compagna del concorrente napoletano che, intervistata da Lorenzo Pugnaloni, ha duramente criticato il comportamento dei due ragazzi.

Valentina critica il rapporto tra Domenico e Benedetta

Domani, lunedì 27 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il popolare reality show condotto da Simona Ventura e giunto alla sua 19esima edizione. Tre i concorrenti al televoto, che rischieranno di dover abbandonare definitivamente il gioco: Rasha Younes, Matteo Azzali e Benedetta Stocchi.

Proprio Benedetta, nelle ultime ore, è finita nel mirino della compagna di Domenico D'Alterio. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, Valentina ha letteralmente sbottato e commentato duramente il comportamento assunto dal concorrente campano nella Casa più spiata d'Italia e svelato il suo pensiero sulla giovane gieffina: "Non conosco nessuna Benedetta… mi astengo dal parlare di una persona che, per me, vale meno di zero!".

Valentina delusa da Domenico

L'avvicinamento tra Domenico D'Alterio e Benedetta Stocchi nella Casa del Grande Fratello ha infastidito, e non poco, Valentina. Mentre il pubblico di Canale 5 si divide tra chi parla di una semplice complicità e chi intravede qualcosa di più tra i due, la fidanzata del concorrente campano ha rilasciato una nuova intervista a Casa Lollo.

Senza mezzi termini, Valentina ha attaccato Domenico, rivelando di essere rimasta profondamente delusa dal comportamento assunto dal suo compagno nei confronti di Benedetta. Comportamento che, dopo il loro ultimo confronto in diretta, è peggiorato. "Ho cercato di far capire la situazione esterna al mio uomo ma senza alcun risultato e rispetto. E’ peggiorato tutto ancor di più" ha confessato la donna, che ha preferito non sbilanciarsi troppo sulle sue prossime mosse:

Leggi anche Mattia Scudieri contro Donatella Mercoledisanto

In questo momento non penso a nulla. Ho solo la testa invasa da pensieri… mi sarei aspettata tutto tranne questo caos esterno. Lunedì? No Spoiler! (ride, ndr). Nessuna decisione: sto valutando bene le mie carte in tavola, anche perché non capisco… lui è ambiguo nelle risposte ma, soprattutto, nei gesti!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
La Notte nel Cuore: la dizi ci aspetta stasera, 26 ottobre 2025, ecco le Anticipazioni
anticipazioni TV La Notte nel Cuore: la dizi ci aspetta stasera, 26 ottobre 2025, ecco le Anticipazioni
Amici 25: Chi è Michele Ballo? Età, Instagram, X-Factor. Tutto sul Cantante del Talent di Canale5
news VIP Amici 25: Chi è Michele Ballo? Età, Instagram, X-Factor. Tutto sul Cantante del Talent di Canale5
Beautiful Anticipazioni Americane: Luna ha in mano la carta vincente per uscire di prigione. Will ci cascherà?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Luna ha in mano la carta vincente per uscire di prigione. Will ci cascherà?
Bruno Barbieri - 4 Hotel: l'ultima puntata arriva a Bergamo e va in onda il 26 ottobre 2025 su Sky e NOW
anticipazioni TV Bruno Barbieri - 4 Hotel: l'ultima puntata arriva a Bergamo e va in onda il 26 ottobre 2025 su Sky e NOW
Ballando con le Stelle, flirt in corso tra Rosa Chemical ed Erica Martinelli?
news VIP Ballando con le Stelle, flirt in corso tra Rosa Chemical ed Erica Martinelli?
Temptation Island, Lucia Ilardo a Verissimo: "Sono ancora innamorata di Rosario"
news VIP Temptation Island, Lucia Ilardo a Verissimo: "Sono ancora innamorata di Rosario"
Direzione Sanremo 2026 con Carlo Conti a Il Festival dello Spettacolo: ecco le ultime rivelazioni del conduttore sul Festival
anticipazioni TV Direzione Sanremo 2026 con Carlo Conti a Il Festival dello Spettacolo: ecco le ultime rivelazioni del conduttore sul Festival
Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 25 ottobre
anticipazioni TV Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 25 ottobre
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV