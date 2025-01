Grande Fratello, l'aereo per la coppia Alfonso-Maria Vittoria scatena il commento di Tommaso Franchi

News VIP

Al GF, l'arrivo di un aereo per la coppia Alfonso D'Apice e Maria Vittoria Minghetti ha provocato la reazione infastidita di Tommaso Franchi.

L'arrivo di un aereo a sostegno dei Mavonso, la coppia formata da Alfonso D'Apice e Maria Vittoria Minghetti ha provocato nuove tensioni al Grande Fratello. A Tommaso Franchi, infatti, non è andato a genio che i fan sperino ancora di vedere la dottoressa romana - che è impegnata in una relazione con lui - insieme al gieffino partenopeo.

GF, Tommaso sbotta contro i fan per l'aereo a sostegno della coppia Alfonso-Maria Vittoria

Chi ha seguito il GF, sa bene che qualche mese fa, a sorpresa, Maria Vittoria Minghetti confessò di provare un certo interesse per Alfonso D'Apice, mettendo in dubbio i sentimenti per Tommaso Franchi, con il quale aveva sempre dimostrato una forte complicità. La confessione di Maria Vittoria ha provocato una frattura tra i due gieffini, tanto che per diverso tempo il parneopeo e l'idraulico senese non sono andati sempre d'amore e d'accordo.

Anche se alla fine Maria Vittoria ha scelto Tommaso e Alfonso si è dichiarato a Chiara Cainelli, i fan della coppia Mavonso non si sono ancora rassegnati e hanno deciso di dire la loro, inviando un aereo con un messaggio per Maria Vittoria e Alfonso. L'aereo è arrivato in mattinata, volando sopra la Casa più spiata d'Italia e ha attirato l'attenzione dei gieffini.

"MV con Alf brilli di più. #Mavonso" recitava il messaggio, che ha spinto i diretti interessati a intervenire. Sia Alfonso sia Maria Vittoria hanno dichiarato inopportuno l'aereo, perché da mesi entrambi hanno messo una pietra sopra a ciò che provavano, dichiarando di voler essere soltanto amici. "Siete rimasti indietro...Ragazzi era a novembre, ora siamo a gennaio" ha ammesso Maria Vittoria.

GF, Tommaso Franchi infastidito dall'aereo dei fan per i Mavonso

Che i fan non vogliano demordere è più che evidente, anche se Alfonso e Maria Vittoria hanno avuto un acceso litigio durante la diretta della puntata del 23 gennaio e in un secondo momento Alfonso e Tommaso si sono confrontati, poiché l'idraulico ha percepito la nomination assegnata dal gieffino partenopeao come un attacco a lui e Maria Vittoria. "Io voglio dirti che ti stai isolando da tutti, sei troppo concentrato sulla coppia e poco sul tuo percorso individuale" ha ribadito Alfonso, ma Tommaso è rimasto della sua idea.

Veder passare l'aereo per la coppia Mavonso ha portato Franchi a una reazione inastidita: l'idraulico, infatti, non ha apprezzato il gesto dei fan e si è isolato in giardino, dove è poi stato raggiunto da Lorenzo Spolverato. Il modello milanese ha provato a consolarlo, ricordandogli che un aereo con un messaggio non ha alcun valore: "Devi pensare che è una cosa fatta e finita, devi essere curioso del parere di Maria Vittoria, non di cosa pensano gli altri".

Più caustica la replica di Tommaso, che ha dichiarato che, nonostante lui e Maria Vittoria siano una coppia da diverse settimane, per i fan non è così, dato che "1500 euro per un aereo li hanno spesi però".

Scopri le ultime news su Grande Fratello