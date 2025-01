Grande Fratello, è scontro aperto tra Alfonso D’Apice, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti: volano parole pesanti

News VIP

Nella puntata del Grande Fratello, è scontro tra Alfonso D’Apice, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Ecco cosa è successo e il video.

Nella nuova puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha voluto cercare di far chiarire tre protagonisti del reality show di Canale 5 ovvero Alfonso D’Apice, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi che hanno iniziato ad attaccarsi a colpi di Nomination. Il chiarimento, tuttavia, non è stato pacifico come previsto e anche dopo la diretta del programma la dottoressa romana e il partenopeo si sono scontrati in camera da letto.

Grande Fratello, Alfonso D’Apice scopre gli insulti di Tommaso Franchi

Nelle ultime settimane il rapporto di Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti è decollato, e i due stanno trascorrendo tantissimo tempo insieme e alcuni inquilini del Grande Fratello hanno notato questo atteggiamento, criticandolo, tra cui Alfonso D’Apice che è tornato alla carica con la dottoressa romana. In settimana, infatti, il partenopeo ha chiesto un confronto a Mariavittoria dopo le ultime Nomination, ma la situazione non è stat risolta dal momento che Minghetti non crede di star trascurando il resto della casa e Tommaso, sapendo di questo confronto, ha supposto che Alfonso sia ancora preso dalla sua fidanzata e ci sia rimasto male perché il rapporto non è decollato. In puntata, Alfonso Signorini ha voluto convocare i tre per un nuovo confronto e Alfonso ha ripetuto la sua versione dei fatti, dichiarando di non aver gradito il fatto che la coppia si sia isolata, avendo conosciuto poi bene Mariavittoria e vedendola troppo attaccata a Tommaso.

“Si era fatto tutto il ragionamento che ci fossimo organizzati per nominarlo, cosa assolutamente non vero, mi fai paura nel senso che hai fatto un ragionamento del genere. Poi, un pochino mi hai conosciuto e dovresti sapere che certe volte, presa dall’ansia, nemmeno so contare! […] Avrei preferito che il consiglio me lo dessi come amico, poi potevi anche nominarmi, ma la modalità non mi è piaciuta”.

Ha commentato Mariavittoria, ammettendo di esserci rimasta molto male quando ha scoperto che Alfonso ha pensato che le le loro Nomination fossero organizzate. La dottoressa romana ci è rimasta davvero molto male, sapendo che nonostante l’abbia conosciuta nel profondo il gieffino possa aver pensato una cosa del genere di lei e della sua coppia. Signorini, poi, ha sottolineato la gravità delle parole di Tommaso nei confronti D’Apice, con appellativi poco carini che sfiorano il body shaming. Fatto per il quale Franchi non è sembrato particolarmente dispiaciuto, pur affermando di non aver mai voluto essere offensivo intenzionalmente.

Grande Fratello, Mariavittoria piange dopo la puntata

Durante la puntata del Grande Fratello in onda su Canale 5, Alfonso D’Apice è tornato a dare la sua visione sulla love story tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, ribadendo che continuerà a votare l’idraulico toscano alle Nomination perché non gli piace il suo atteggiamento, soprattutto dopo aver scoperto gli insulti e gli appellativi poco carini che usa nei suoi confronti. La situazione è stata parzialmente chiarita, con un ammonimento da parte di Alfonso Signorini per Tommaso, ammettendo di non aver gradito gli insulti gratuiti e la poca attenzione a questo tema delicato, quello del body shaming.

Dopo la diretta del Gf, Mariavittoria ha raggiunto Alfonso in camera da letto e l’ha ripreso duramente, accusandolo di non aver mai cercato un confronto prima delle votazioni ma solamente dopo, vedendola nervosa per la sua scelta. Alfonso ha ammesso di vedere Tommaso come un giocatore abile, senza critiche dato che tutti qui stanno giocando, e a questo punto Mariavittoria ha avuto una reazione inaspettata ma anche esagerata, scoppiando a piangere per difendere il suo fidanzato. Insomma, nonostante i tentativi di chiarimento, è chiaro che tra Alfonso, Mariavittoria e Tommaso non scorre più buon sangue. Ma d’altronde siamo sempre più vicini alla Finale e non ci sono più amicizie che reggano.

