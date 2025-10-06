TGCom24
Grande Fratello
Grande Fratello, Jonas Pepe si sbilancia sulle sue prime nomination: "È una bomba a orologeria" (VIDEO)

Eleonora Gasparini

La seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello si avvicina e i gieffini Jonas Pepe e Francesco Rana sembrano aver già cambiato idea sui loro compagni di avventura.

Grande Fratello, Jonas Pepe si sbilancia sulle sue prime nomination: "È una bomba a orologeria" (VIDEO)

Stasera, lunedì 6 ottobre 2025, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, in vista delle prime nomination della 19esima edizione, i gieffini Jonas Pepe e Francesco Rana si sono confrontati e rivelato il loro reale pensiero sugli altri concorrenti del reality show.

Jonas Pepe e Francesco Rana a confronti sui concorrenti del Gf

La seconda puntata del Grande Fratello si avvicina e con essa anche le prime nomination della nuova edizione. Dodici i protagonisti in gioco: Anita Mazzotta, l'ex pugile professionista Matteo Azzali, Omer Elomari, Francesca Carrara e Simone De Bianchi, il medico Giulio Carotenuto, Grazia Kendi, Francesco Rana, Donatella Mercoledisanto, Benedetta Stocchi, Giulia Soponariu e Domenico D’alterio.

Tra tutti, Jonas e Francesco sembrano aver già cambiato idea sui loro compagni di gioco. In vista della nuova puntata, che andrà in onda stasera lunedì 6 ottobre 2025 su Canale 5, il modello ha deciso di confrontarsi con il pugliese e fare una rassegna della Casa, di tutti i concorrenti, per capire chi votare e mandare al televoto.

Le confessioni di Jonas e Francesco

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che vedrà l'ingresso nella Casa di altri concorrenti, Jonas Pepe e Francesco Rana si sono confrontati e sbilanciati sulle loro prime nomination. Il primo a prendere la parola è stato il modello romano che, parlando con il concorrente pugliese, ha ammesso di aver rivalutato Grazia Kendi: "È come me, è una bomba a orologeria, ma mi piace. Se entri nelle sue grazie può nascere qualcosa di bello".

Senza troppi giri di parole, il romano ha dichiarato di trovarsi molto bene con Domenico D’alterio, di essere rimasto sorpreso da Benedetta Stocchi e di apprezzare molto sia Matteo Azzali che Francesca Carrara perché sono due persone da cui imparare tanto. Per entrambi, invece, Omer Elomari è il tassello difficile. Nonostante sia una persona che non si è ancora aperta, Jonas e Francesco hanno rivelato di essere realmente interessati a conoscerlo meglio, soprattutto per il suo trascorso doloroso.

Leggi anche Flaminia Romoli è una nuova concorrente del Gf

"Con te mi trovo bene" ha continuato Jonas, rivolgendosi a Francesco, che ha replicato "Con te ho trovato parecchi punti in comune. Sai ascoltare, mi capisci". "Non ci sono persone che mi stanno antipatiche ora, ma persone che so di non avere qualcosa da condividere" ha aggiunto il modello. Chi decideranno di nominare alla fine i due concorrenti? Una cosa è quasi certa: Omer è nella loro lista. L'appuntamento è per stasera alle 21.40 circa su Canale 5.

