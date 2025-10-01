Grande Fratello, Jonas Pepe mette in guardia Giulio Carotenuto: ''Ti devi ridimensionare''

News VIP

Sono passate pochissime ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello dei primi inquilini di questo anno e Jonas Pepe e Giulio Carotenuto si scambiano le prime impressioni in sauna. Ecco cosa si sono detti.

Grande Fratello, Jonas ha qualcosa da dire a Giulio

Lunedì 29 settembre 2025 è iniziata l’avventura dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, il ritorno alle origini per il format di Canale 5, condotto da Simona Ventura. Nella casa più spiata d’Italia sono entrati i primi concorrenti che stanno piano piano cercando di ambientarsi in questa nuova realtà, anche se c’è già chi trova le prime difficoltà come Matteo Azzali che nella notte ha minacciato di abbandonare il GF. In sauna, nel frattempo, Jonas Pepe e Giulio Carotenuto si raccontano e svelano le prime impressioni che hanno avuto l’uno sull’altro. A prendere la parola a Jonas che si lancia in un commento un po’ al limite, dando anche uno schietto suggerimento al collega.

“Tu sei una persona intelligente. Sei un calcolatore tu, hai delle idee ben precise” esclama infatti. Pronto a dargli un consiglio, però, lo invita a viversi questa esperienza con maggior spontaneità. Credo che tu ti debba forse ridimensionare a volte. Sembri uno molto convinto di quello che fa”.

Ha ammesso Jonas mentre Giulio non si è scomposto più di tanto e ha accettato il commento, dichiarando tuttavia che non ama mettersi al centro dell’attenzione bensì esporsi per capire meglio le altre persone e conoscerle. La conversazione è poi continuata con una confessione inaspettata da parte dell'odontoiatra.

Grande Fratello, Giulio non sopporta alcuni inquilini?

Dopo aver ascoltato il commento di Jonas Pepe su di lui, le prime impressioni insomma che il collega si è fatto in queste ore di convivenza nella casa del Grande Fratello, Giulio Carotenuto ha ammesso di aver avuto un’impressione negativa sul collega. Il gieffino, infatti, confessa di aver pensato di non poter instaurare un legame a causa delle divergenze caratteriali e invece si è ricreduto.

Poi, Giulio ha ammesso che con alcune persone proprio è impossibile che avvenga lo stesso perché vede in loro dei limiti. A chi si riferirà? Come ogni anno noi osserviamo con divertimento il tentativo dei gieffini di diventare tutti migliori amici nella casa per poi lanciarsi coltelli alle spalle alla prima occasione, prendiamo i pop corn perché ci sarà da ridere anche in questa stagione, a cominciare dalle prime Nomination, che siamo certi semineranno non poco panico.