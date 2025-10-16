TGCom24
Grande Fratello, Jonas Pepe e i suoi dilemmi amorosi: sceglierà Rasha o Giulia?

Irene Sangermano

Giulia Saponariu e Rasha Younes hanno destato la curiosità di Jonas Pepe nella casa del Grande Fratello. Ora, il gieffino è arrivato ad una conclusione sul suo dilemma amoroso.

Grande Fratello, Jonas Pepe e i suoi dilemmi amorosi: sceglierà Rasha o Giulia?

Nella casa del Grande Fratello, Jonas Pepe riflette sui suoi dilemmi amorosi. Il gieffino, infatti, è indeciso tra Giulia Saponariu e Rasha Younes, dato che entrambe hanno attirato la sua attenzione. Ecco le sue riflessioni.

Grande Fratello, il dilemma di Jonas Pepe

Nella casa del Grande Fratello, si sa, spesso nascono amicizie, infatuazioni ma anche grandi amori. Jonas Pepe ha varcato la porta rossa della casa più spiata d’Italia con l’intenzione di divertirsi e mettersi alla prova ma, inevitabilmente, si è sentito attratto da due colleghe, molte diverse tra loro. Jonas, che è sicuramente una delle personalità che spicca in questa edizione del Gf, si è confidato con Francesco parlando apertamente della cotta che ha preso per Giulia Saponariu e Rasha Younes, entrambe bellissime ragazze con caratteri forti e storie altrettanto interessanti.

“Giulia fa parte di quelle ragazze di vent’anni che, seppur intelligenti, hanno pur sempre vent’anni e io ne ho ventiquattro. Quattro anni a questa età sono tanti. Lei sarà uscita dal liceo lo scorso anno, se lo scorso anno stavamo insieme le avrei chiesto quanto hai preso a matematica. Giulia mi potrebbe dare quella spensieratezza e serenità”.

Ha ammesso Jonas parlando di Giulia, la prima concorrente del Gf ad aver catalizzato la sua attenzione. Nel corso della sua riflessione, tuttavia, Pepe ha fatto intendere di trovare un grande ostacolo la loro differenza d’età, a causa di un vissuto che li porterebbe su due piani differenti. E invece di Rasha cosa pensa?

Grande Fratello, Jonas pronto a provarci con Rasha

Riflettendo sui suoi dilemmi amorosi nella casa del Grande Fratello, Jonas Pepe si è confidato con Francesco e quest’ultimo lo ha fatto riflettere sulle sue stesse parole, che mettono in luce una curiosità molto forte nei confronti di Rasha Younes. Lei, origine palestinese, è una donna con le testa sulle spalle oltre ad essere una bellissima ragazza, e questo porta Jonas a trovare con lei un maggiore livello di intesa.

“Con Rasha mi trovo meglio a livello di mentalità. Non penso di provarci subito, siamo in un conteso grande e fare qui il primo passo non è come farlo fuori. È diverso, forse io temo anche qualcosa”.

Ha ammesso Pepe, esortato da Francesco a lanciarsi e conquistare Rasha prima che lo facciano altri. Sicuramente la gieffina non passa inosservata, ma c’è da capire se anche lei cambia questo interesse o se vede Jonas come un semplice amico. Nel frattempo, parlando di amicizia, Domenico d’Alterno si rifiuta di allontanarsi da Benedetta Stocchi, nonostante la ramanzina in diretta della sua fidanzata Valentina.

