Grande Fratello: la prima lite scoppia per… una cipolla, scintille tra Grazia, Donatella e Giulia

A meno di 24 ore dall’ingresso, arriva la prima discussione nella Casa del Grande Fratello.

Il Grande Fratello non si smentisce mai: e bastano poche ore dall’ingresso dei concorrenti e già scoppiano le prime tensioni. A meno di 24 ore dall’apertura della porta rossa, nella Casa più spiata d’Italia si è acceso un confronto piuttosto acceso tra alcune concorrenti, e la scintilla è stata un ingrediente insospettabile: la cipolla.

Grande Fratello: prima discussione tra Donatella, Giulia e Grazia

Tutto si è svolto in cucina, dove Donatella Mercoledisanto e Giulia Soponariu erano impegnate a cucinare e a chiacchierare. Le due ragazze parlavano di abitudini culinarie, e Giulia ha raccontato che i suoi genitori, di origini rumene, sono soliti utilizzare la cipolla praticamente in ogni piatto. Un discorso del tutto innocente che, però, è stato recepito male da chi si trovava più lontano.

Grazia Kendi, che già aveva espresso di non gradire particolarmente la cipolla nelle pietanze, ha frainteso le parole delle compagne, pensando che stessero parlando di lei e del suo gusto personale. Convinta di essere stata presa di mira, non ci ha pensato due volte a intervenire, alzando subito i toni: Mettetela sta cipolla tanto mangio lo stesso”.

A quel punto Donatella, per venire incontro alla coinquilina, ha provato a mediare: “No a te faccio due polpette senza”.

Ma la risposta di Grazia è stata ancora più diretta e perentoria:

“No non c’è da fare divisione di niente. A me hanno insegnato ad adattarmi nella vita. Mettete sta cipolla basta! Mi adatterò. È arrivato il concetto? Io la cipolla non la prediligo ma nella vita mi adatto e posso mangiare anche con la cipolla. È da mezz’ora che parlate di sta cipolla”.

A chiarire la situazione è intervenuta Giulia, sorpresa dall’attacco improvviso:

“Ma non stavamo parlando di te. Parlavano dei miei genitori che essendo rumeni mettono la cipolla dappertutto. Ma tu parti in quinta e non stavamo neanche parlando di te”.

Il confronto non si è chiuso subito, anzi ha avuto un’ulteriore escalation, con battute che hanno reso il malinteso ancora più evidente: “Ma stiamo litigando per una cipolla? Ma scherziamo?” ha domandato Grazia. “Ma sei tu la prima!”. “Ok scusate. Fate le cose come le fate voi. Io mi adatto”, ha concluso la Kendi con un nervosismo palpabile

Grande Fratello, dopo meno di 24 ore, arrivano già i primi battibecchi

La prima vera discussione della nuova edizione del Grande Fratello è quindi nata da un equivoco e da una parola fraintesa. Un episodio che sembra banale ma che, come spesso accade nella Casa, potrebbe diventare il preludio a dinamiche più interessanti e a rapporti complicati tra i concorrenti. Che sia l’inizio di nuove alleanze o di rivalità destinate a crescere, lo scopriremo nelle prossime ore. Di certo, il “caso cipolla” resterà nella memoria come il primo vero scontro di questa edizione.

