Grande Fratello, Jonas Pepe affronta Omer Elomari dopo la diretta: "Pure te sei arrogante, non devi infierire" (VIDEO)

La nomination ricevuta da Omer Elomari ha infastidito, e non poco, il modello Jonas Pepe che, subito dopo l'ultima diretta del Grande Fratello, ha deciso di affrontarlo.

Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello tra Omer Elomari e Jonas Pepe. Il motivo? Il concorrente siriano ha deciso di nominare il modello a causa dell'atteggiamento "offensivo e arrogante" assunto in puntata nei confronti di Grazia Kendi, facendolo però innervosire.

Omer nomina Jonas al Gf: la reazione del modello

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 20 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5, Jonas Pepe è finito al centro delle polemiche per il comportamento assunto nei confronti di Grazia Kendi: "Che ca**o ti guardi, stai zitta, muta". Le dure affermazioni del modello hanno provocato la reazione immediata della conduttrice Simona Ventura, che ha deciso di intervenire in diretta per rimproverarlo: "Non è il modo di trattare le donne, questo non è accettabile, moderati con le parole. Devi cambiare anche atteggiamento".

Dopo aver chiesto scusa a Grazia in diretta, Jonas è crollato e durante la pubblicità non è riuscito a trattenere le lacrime. Una reazione che non è passata inosservata alla Ventura, la quale ha deciso di chiamarlo nel confessionale per cercare di far luce sulla situazione: "Nella vita si cade, si sbaglia, si recupera, hai chiesto scusa a Grazia, noi ti vogliamo bene, i tuoi compagni ti vogliono bene. Ti parlo come parlerei ai miei figli". Il comportamento del giovane concorrente, però, non è per niente piaciuto a Omer Elomari che, durante le nomination, ha deciso di fare il suo nome.

Omer e Jonas a confronto dopo la diretta del Gf

La nomination ricevuta da Omer Elomari non è per niente andata giù a Jonas Pepe che, subito dopo la diretta del Grande Fratello, lo ha raggiunto per un confronto. Senza troppi giri di parole, il concorrente siriano gli ha spiegato che il motivo della sua scelta è esclusivamente legato al comportamento offensivo assunto nei confronti di Grazia Kendi: "Quello che hai fatto è sbagliato, il modo è sbagliato".

"Ho chiesto scusa" ha prontamente replicato Jonas, ammettendo l'errore ma rivelando di non accettare il tono con cui lui lo ha rimproverato "Sarà per cultura, sarà perché sei fatto così ma pure te sei un po' arrogante, pensi di sapere un po' troppo. La ragione tua ci sta, però poi se devi infierire...non devi darmi lezioni di vita. Ho sbagliato, lo so perfettamente, ma non voglio sentire lezioni da parte tua".

Dopo essersi confrontati a lungo sulla questione, entrambi i concorrenti hanno riconosciuto la difficoltà di comunicare in modo efficace, ma anche la volontà di provarci ancora. "Io e te non ci capiamo. Mi sembra che ogni volta c'è un muro. Cerchiamo di trovare un canale di comunicazione" ha dichiarato Jonas, invitando il suo compagno di gioco a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente. "Stai tranquillo, stai calmo" ha concluso Omer. Sarà una strategia la loro o una voglia sincera di provare a capirsi?

