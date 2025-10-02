TGCom24
Grande Fratello, Jonas ha scritto una lettera a...Giacomo Leopardi: "Dovevo rimproverarlo" (VIDEO)
News VIP

Grande Fratello, Jonas ha scritto una lettera a...Giacomo Leopardi: "Dovevo rimproverarlo" (VIDEO)

Maria Castaldo

Non mancano certo le peculiarità nella Casa del GF: Jonas, uno dei nuovi concorrenti, ha rivelato di aver scritto una lettera a Giacomo Leopardi. Sì, quel famoso Leopardi! Ecco perché!

Grande Fratello, Jonas ha scritto una lettera a...Giacomo Leopardi: "Dovevo rimproverarlo" (VIDEO)

Tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello c'è anche il modello Jonas, uno degli ultimi ad aver varcato la porta rossa della Casa più spiata d'Italia. All'interno del programma, Jonas si sta facendo già notare per alcune osservazioni molto acute sulle strategie di altri concorrenti del reality, ma anche per un curioso aneddoto che ha raccontato a Francesco Rana: ha scritto una lettera a Giacomo Leopardi!

GF, Jonas ha scritto a Giacomo Leopardi...per rimproverarlo

La nuova edizione del Grande Fratello ha preso avvio lunedì 29 settembre su Canale 5 e ha già regalato le prime liti e incomprensioni tra gli inquilini. Nel cast di concorrenti è presente Jonas Pepe, modello che con il suo fare tenebroso si è già guadagnato il titolo di "malessere" di questa edizione.

Nonostante le apparenze, Jonas ha già dimostrato un certo acume e, parlando del flirt tra Giulio e Benedetta, ha sottolineato quanto questo avvicinamento risulti improbabile e abbia più a che fare con un gioco di strategie per conquistare le simpatie del pubblico: "Ci sono delle personalità forti, ma ho visto alcuni con degli obiettivi" ha sottolineato il modello.

Ma Jonas non si è tirato indietro neppure dal commentare negativamente il comportamento di Giulio Carotenuto. In sauna insieme, il modello gli ha detto la sua, suggerendogli di "viversi questa esperienza con più spontaneità" e di "ridimensionarsi". Oltre ad aver già dato prova di non tollerare sotterfugi e strategie, Jonas si è anche distinto per un curioso aneddoto che ha raccontato a Francesco Rana. A quanto pare, qualche anno fa, ha deciso di scrivere una lettera...a Giacomo Leopardi!

L'inaspettata confessione di Jonas al GF: "Ho scritto a Giacomo Leopardi!"

Nel corso della serata di mercoledì 1°ottobre, Jonas ha confidato a Francesco Rana un aneddoto sulla sua vita: "A 19 anni scrissi una lettera a Giacomo Leopardi per rimproverarlo". Una frase che ha suscitato la perplessità del vigile urbano, che gli ha chiesto alcune delucidazioni. Jonas ha aggiunto allora che questa idea gli è arrivata perché voleva esprimere il suo dissenso per il pensiero pessimista del poeta di Recanati. Secondo Jonas, infatti, "per Leopardi l'uomo puntava a il piacere, non a un piacere. Io gli ho detto in modo rispettoso che non c'è piacere senza aver prima passato un dispiacere".

Questa conversazione ha fatto rapidamento il giro del web e molti fan hanno ammesso di trovare divertenti queste dichiarazioni di Jonas e la sua spontaneità: "Jonas è entrato al GF con l'idea di essere un personaggio" ha scritto qualcuno su X, mentre altri hanno ironizzato sul possibile scambio epistolare con Giacomo Leopardi: "Mi chiedo se abbia ricevuto una risposta da Leopardi".

