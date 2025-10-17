TGCom24
Grande Fratello, Jonas e Giulia a confronto sul loro rapporto: la reazione di lei diventa virale (VIDEO)

Eleonora Gasparini

Jonas Pepe ha deciso di prendere in mano la situazione e affrontare Giulia Soponariu al Grande Fratello per capire se tra loro c'è solo amicizia o qualcosa di più: la reazione di lei, però, ha spiazzato tutti.

Grande Fratello, Jonas e Giulia a confronto sul loro rapporto: la reazione di lei diventa virale (VIDEO)

La nuova puntata della 19eima edizione del Grande Fratello andrà in onda lunedì 20 ottobre 2025 su Canale 5. Tra le concorrenti al televoto anche la giovane Giulia Soponariu che, nelle ultime ore, si è resa protagonista di un sorprendente confronto con il modello Jonas Pepe.

Il confronto tra Jonas e Giulia al Gf

Jonas Pepe è finito nuovamente al centro dell'attenzione mediatica per il comportamento assunto nei confronti di alcune donne del Grande Fratello. Dopo essersi avvicinato a Giulia Soponariu, il modello si è confrontato prima con Francesco Rana e poi con Domenico D'Alterio, rivelandogli di essere realmente intenzionato a fare un passo indietro con la gieffina per provarci con la bella Rasha Younes.

Deciso a perseguire il suo nuovo obiettivo, Jonas ha deciso di affrontare Giulia per mettere le cose in chiaro e capire se tra loro c'è solo amicizia o qualcosa di più. "Inizialmente pensavo di provarci, poi ho fatto due riflessioni e ho pensato che qua all’interno di questa casa non è il momento. o mi sono allontanato perché non andava bene, non mi piace che tu mi guardi in quel modo..." ha dichiarato il modello, chiarendo la sua posizione.

Di fronte alla convinzione del giovane concorrente del reality show condotto da Simona Ventura che lei provasse un interesse, ha reagito scoppiando letteralmente a ridergli in faccia. La reazione inaspettata di Giulia ha sorpreso tutti ed è diventata subito virale sui social.

La verità di Giulia sul rapporto con Jonas al Gf

Jonas Pepe e Giulia Soponaru si sono resi protagonisti di un inaspettato confronto e nella Casa del Grande Fratello. Un confronto voluto dal modello, ma che ha ribaltato la situazione e fatto emergere altre verità. Dopo aver ascoltato il punto di vista di lui, l'ex reginetta ha confessato che in realtà era lei ad aver avuto il dubbio di piacere a Jonas e di aver, per questo, limitato i contatti:

Quando tu magari eri sul divano e mi dicevi ‘mi fai i grattini?’, io non volevo che tu pensassi altro e me ne sono andata, quante volte è successo? (…) se io me ne andavo è perché non volevo che pensassi altro...Tu pensi che da parte mia ci sia di più? Io ho pensato il contrario, ho pensato che da parte tua ci fosse qualcosa di più!

Leggi anche Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente il Gf

Una volta concluso il confronto con Giulia, Jonas ha poi raggiunto il suo amico Domenico D’Alterio: "Ma quanto può esse str**za ‘na donna che te la fa credere così tanto? E se davvero mi piaceva? Mi fai tutto il tempo gli occhi dolci, veniva sempre da me e mi fai sto gioco?". Le parole del concorrente, però, non sono per niente piaciute al pubblico di Canale 5, che lo ha criticato per i modi e i toni utilizzati nei confronti della ragazza. L'argomento verrà ripreso nella prossima diretta? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

