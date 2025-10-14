TGCom24
News VIP

Grande Fratello, Jonas affronta Grazia dopo la diretta: "Ci sono dei meccanismi che entrano in gioco e vai fuori" (VIDEO)

Eleonora Gasparini

La gieffina Grazia Kendi è finita tra i concorrenti a rischio eliminazione: ecco cosa è successo dopo la puntata del Grande Fratello e come ha reagito Jonas Pepe.

Grande Fratello, Jonas affronta Grazia dopo la diretta: "Ci sono dei meccanismi che entrano in gioco e vai fuori" (VIDEO)

Grazia Kendi è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questo nuovo Grande Fratello. A cercare di capire meglio il pensiero della concorrente ci ha provato il modello Jonas Pepe che, subito dopo la terza puntata, l'ha raggiunta per chiederle spiegazioni su alcuni suoi atteggiamenti.

Grazia Kendi in nomination, il gesto di Jonas Pepe dopo la puntata

Ieri, lunedì 13 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la terza puntata della 19esima edizione del Grande Fratello che è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Quattro i concorrenti che sono finiti al televoto, e che quindi rischiano di dover abbandonare definitivamente il gioco: Francesco Rana, Bena, Giulia Soponariu e Grazia Kendi.

Proprio quest'ultima, subito dopo la diretta del reality show condotto da Simona Ventura, si è resa protagonista di un lungo confronto con Jonas Pepe. Il motivo? Il giovane modello non riesce a spiegarsi come la concorrente non sia arrabbiata per la sua nomination nonostante lei ammetta di averlo votato tra i suoi preferiti della settimana.

Il confronto tra Jonas e Grazia al Gf

La terza puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera su Canale 5, ha visto l'eliminazione dal gioco del medico Giulio Carotenuto. A grande sorpresa, il medico di Torre Annunziata è stato il meno votato dal pubblico ed è stato costretto ad abbandonare la Casa. Tra le protagoniste della serata, però, c'è stata anche Grazia Kendi che, dopo essersi scontrata in diretta con Simone De Bianchi, è finita in nomination.

Tra i concorrenti che hanno nominato Grazia anche Jonas Pepe che, subito dopo la diretta, ha raggiunto la ragazza per chiarirle la sua posizione e cercare di capire anche il suo punto di vista sulla situazione. "Perchè per alcune cose ti arrabbi e per questa no? Perché non te la prendi con me?" ha domandato il modello facendo riferimento al fatto che la sua nomination poteva essere inaspettata e quindi ferirla.

Per fare in modo di essere compresa, la concorrente ha spiegato al ragazzo che le cose che la fanno arrabbiare sono quelle che la fanno arrivare al limite: "Odio sentirmi dire che dico le bugie. Non voglio pensare che mi hai nominata, ti voglio bene lo stesso". "Anche io, ma ci sono dei meccanismi che entrano in gioco e vai fuori" ha prontamente replicato Jonas "Io vorrei venire da te e parlarti così con questa maturità". Grazia ha ascoltato attentamente il suggerimento, consapevole della necessità di dover lavorare su questi aspetti. Ci riuscirà?

