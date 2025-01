Grande Fratello, Jessica Morlacchi su Luca Calvani: "Nessun riavvicinamento, non mi fido proprio di lui" (VIDEO)

News VIP

Incalzata da Iago Garcia nel tugurio del Grande Fratello, Jessica Morlacchi parla del suo rapporto con Helena Prestes e esclude la possibilità di un riavvicinamento a Luca Calvani dopo gli ultimi trascorsi.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda giovedì 23 gennaio 2025 su Canale 5 e vedrà il ritorno nella Casa di ben quattro ex concorrenti. Chi, tra Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Federica Petagna, Eva Grimaldi, Michael Castorino e Iago Garcia, rientrerà in gioco?

Jessica Morlacchi dura su Luca Calvani

I sei ex concorrenti del Grande Fratello hanno iniziato ufficialmente la loro permanenza nel Tugurio. Tra balli, canti e pronostici hanno ipotizzato cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni e, non avendo certezze su quelle che potrebbero essere il loro destino nel reality show di Canale 5, hanno esposto le proprie idee.

Incalzata da Iago Garcia, che è convinto che a rientrare in gioco saranno sicuramente la modella brasiliana e la cantante romana, Jessica Morlacchi ha parlato della natura del suo rapporto con Helena Prestes: "Noi siamo così, facciamo pace poi litighiamo, abbiamo litigato 70 volte dentro Casa. C'è stato un litigio un pò più forte, ma noi abbiamo sempre discusso. Quando non ci troviamo su una cosa abbiamo sempre discusso".

Secondo Iago, nel caso in cui i suoi pronostici dovessero avverarsi, Jessica riuscirà a chiarirsi con Luca nella Casa. Sulla possibilità di riconciliarsi con il concorrente toscano, però, l'ex cantante dei Gazosa sembra avere le idee molto chiare: "Proprio no! Io con Helena ho sempre fatto pace, ma quando gli ho detto "non mi sei piaciuto" non sono mai tornata indietro. C'è sicuramente un rapporto civile, normale, ma non c'è più il rapporto di prima. Non mi fido proprio".

Caos nella Casa per i ripescaggi

Se nel Tugurio gli ex concorrenti hanno iniziato a fare vari pronostici, nella Casa del Grande Fratello i concorrenti non hanno nascosto il loro fastidio e dissenso per i ripescaggi. Tra tutti, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Luca Calvani hanno criticato la scelta del pubblico di far rientrare in gioco personaggi come Helena Prestes e Jessica Morlacchi.

Se Luca si è detto contrario al ritorno di Jessica vista la sua decisione di abbandonare il gioco, Lorenzo ha confidato di avere il timore che possano rientrare Helena e Iago Garcia. "Io sono andato in confessionale a sbottare su questa cosa. Io ho il timore di aspettare giovedì e poi (fa il gesto di andarsene con la mano, ndr). Sai chi entra? Iago e Helena" ha dichiarato il milanese a Chiara Cainelli, lasciando intendere per l'ennesima volta di avere l'intenzione di abbandonare la Casa.

Al contrario, Chiara è convinta che Iago Garcia non riuscirà a superare il televoto per entrare nella Casa del Gf. Sarà davvero così? Per la gioia di Lorenzo, al momento, i preferiti del pubblico sembrano essere proprio Helena e Iago.

