Grande Fratello, Jessica Morlacchi sorprende sul rapporto con Luca Calvani: ecco cosa ha rivelato

La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, Jessica Morlacchi, torna a parlare del rapporto con Luca Calvani dopo la fine del reality show di Canale 5 e svela: "Sono ancora single, non mi piace nessuno".

Jessica Morlacchi è la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello. Ospite a L’angolo Malala, il podcast dell'ex gieffina Pamela Petrarolo, la cantante romana ha ricordato la sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia, lasciandosi andare a delle confessioni inaspettate circa il rapporto con Luca Calvani.

La verità di Jessica Morlacchi sul rapporto con Luca Calvani dopo il Gf

L'amicizia nata al Grande Fratello tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani sembra ormai essere un lontano ricordo. A rivelarlo è stata la vincitrice dell'ultima discussa edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Intervistata dalla sua amica Pamela Petrarolo per il podcast L’angolo Malala, la cantante romana ha rivelato di non aver più visto né sentito l'attore toscano dopo la pace fatta in diretta nella Casa più spiata d'Italia e di essere ancora single:

Guarda la prima persona che ha creduto veramente a quella pace sono io, però purtroppo ti devo dare una brutta notizia, Luca Calvani non l’ho più sentito. Non mi ha più cercata, purtroppo non ci siamo più visti [...] Sì, sono ancora single. La problematica mia principale è che non mi piace nessuno. Soprattutto a livello di testa.

La Morlacchi ha ricordato la finale del Gf, rivelando a chi ha pensato nel momento esatto in cui ha scoperto di essere la vincitrice, e poi, interpellata dalla Petrarolo, ha fatto i nomi dei concorrenti che sceglierebbe per il cast del suo reality show:

Ho pensato al mio cagnolino, quando ho sentito gridare il mio nome ho detto 'sei tu che mi hai guidato. Tutto questo l'ho fatto anche per te'. Nel mio Gf vorrei con me Pamela, Mariavittoria Minghetti, Giglio, Shaila Gatta, Helena Prestes, Maxime e Mattia Fumagalli. Se potessi tornare indietro non mi renderei sempre così tanto disponibile.

Jessica Morlacchi e Luca Calvani lontani, Amanda Lecciso e Iago Garcia sempre più vicini

Se il rapporto speciale nato al Grande Fratello tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani sembra essere arrivato al capolinea, non si può dire lo stesso di quello tra Amanda Lecciso e Iago Garcia. L'attore spagnolo e star de Il Segreto, che inizialmente nella Casa si era avvicinato a Stefania Orlando, ha avuto modo di conoscere meglio l'ex concorrente leccese, che ha confermato la relazione a La Volta Buona.

Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Amanda ha deciso di rompere il silenzio e raccontare cosa è realmente successo tra lei e Iago una volta usciti dalla Casa del Gf. Senza troppi giri di parole, la sorella di Loredana Lecciso ha spiegato che, se durante la loro avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini non c’èra stato alcun tipo di coinvolgimento sentimentale, tornati alla quotidianità hanno iniziato ad approfondire la loro conoscenza:

È nata un’amicizia in un contesto un po’ fuori dal comune. Ci stiamo conoscendo. Vedremo come andrà. Mi piace? Ma dai, a chi non piace Iago Garcia? È un uomo affascinante, ma soprattutto è una persona bella dentro, chi lo conosce bene sa che tipo di carattere ha.

