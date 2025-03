Grande Fratello, super festa per tutti i gieffini travolti dall'entusiasmo ma Tommaso perde le staffe

News VIP

Mega party per tutti gli inquilini della Casa del Grande Fratello che hanno festeggiato il sesto mese di permeanza nel reality, dopo urla, schiamazzi e pezzi di torta lanciati addosso, l'idraulico toscano è andato su tutte le furie.

Aria di festa nella Casa del Grande Fratello. Gli inquilini, in particolare i veterani, hanno celebrato con entusiasmo i sei mesi trascorsi insieme, un traguardo importante che meritava di essere onorato in grande stile.

Al centro della scena, una torta imponente, simbolo di questa lunga avventura condivisa. Il primo taglio è spettato a chi ha vissuto l’esperienza sin dal primo giorno, un gesto simbolico che ha reso omaggio al percorso di chi ha affrontato ogni sfida e ogni emozione fin dall'inizio. Subito dopo, tutti insieme affondano il coltello nella torta, unendo idealmente i loro percorsi in un momento di pura condivisione.

L'atmosfera è stata leggera e spensierata, tra risate e brindisi e in un attimo il momento dolce si trasformato in una vera e propria battaglia a colpi di panna. Una cucchiaiata lanciata con finta innocenza dà il via al caos: i concorrenti iniziano a rincorrersi per il Salone, tra urla divertite e tentativi di schivare i colpi. Nessuno è riuscito a trattenere le risate, e il momento diventa uno dei più divertenti e spensierati di questa esperienza, unendo tutti anche gli acerrimi nemici. L'unico gieffino che non si è divertito affatto è stato Tommaso Franchi che ha perso le staffe, inveendo contro tutti.

Mentre nel salone del Grande Fratello volavano fette di torta e i concorrenti si divertivano tra risate e schiamazzi, Tommaso Franchi al suo rientro, dal confessionale però, è stato colpito in pieno da una fetta di torta lanciata da Giglio, che gli ha sporcato capelli, la maglietta e anche il letto.

La reazione del giovane è stata immediata e piuttosto furiosa:

"Puliscimi il letto, prima mi pulisci il letto. Non me ne frega un cao, Giglio, ora mi vai a pulire il letto! Non scherzo, vammi a pulire il letto. Ma che ca**o volete da me? Siete dei bambini maleducati di me**a. Siete ubriachi fradici e volete fare i ganzi. Andate a farli fuori i ganzi. Non ci vengo con voi! Lasciatemi stare in pace!"**

Visibilmente alterato, Tommaso si è poi diretto verso la camera da letto per verificare i danni, seguito da Maria Vittoria Minghetti, che ha provato a calmarlo. Tuttavia, il tentativo della ragazza è stato vano, scatenando ancor di più l'ira dell'idraulico toscano:

"No, non ti voglio baciare! Sei ubriaca ance te? Non lo vedi che sono a disagio? Lo senti o no che non sono a mio agio e non voglio darti un bacio? E allora perché continui? Perché mi arrabbio? Sono sei mesi che sono qui dentro e mi hanno sporcato tutto il letto e mi gira il ca**o. Siete tutti ubriachi fradici e mi fate schifo, ubriachi di brutto, vi siete ubriacati come delle spugne“.

Un vero e proprio sfogo quello di Tommaso, che in questo momento sembra essere stanco dell'atteggiamento immaturo di alcuni coinquilini. La battaglia di cibo, nata come un momento di leggerezza e divertimento, ha finito per esasperarlo contro tutti i presenti.

