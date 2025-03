Grande Fratello, Emanuele Fiori: "La ship con Shaila? Neanche se fosse stata l'unica concorrente della Casa"

News VIP

Emanuel Fiori rompe il silenzio sui social e commenta le ultime dinamiche del Grande Fratello che lo hanno visto protagonista insieme a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ecco cosa ha rivelato l'ex concorrente!

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono stati smascherati in diretta al Grande Fratello. Una vecchia clip mandata in onda da Alfonso Signorini ha letteralmente travolto i due discussi concorrenti del reality show di Canale 5 e inevitabilmente anche Emanuele Fiori, che non ha perso occasione di dire la sua sui social.

Emanuele Fiori contro Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri giovedì 6 marzo 2025 su Canale 5, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno dovuto affrontare una grave accusa mossa nei loro confronti da Mariavittoria Minghetti. Durante una litigata notturna e dopo essere stata duramente criticata e accusata di essere falsa, la dottoressa ha sbottato e accusato il finalista di aver studiato una strategia per creare dinamiche nella Casa invitando la fidanzata a provarci con Emanuele Fiori.

Spolverato ha subito negato tutto, ma a rinfrescargli la memoria ci ha pensato Alfonso Signori, che ha mandato in onda un filmato che ha confermato la versione della Minghetti. "Stavamo giocando di gelosia" ha confessato il concorrente milanese cercando di difendersi dalle accuse "Se non sbaglio in quel periodo lì, mi spiace dirlo ma c’entrava Chiara perché Lele aveva preso il due di picche da Chiara. In quel momento ho detto a Shaila di andare da lui perché lo vedevo giù…Era una battuta". Le parole di Lorenzo, visibilmente in difficoltà, non hanno per niente convinto il conduttore del reality show di Canale 5, che ha poi chiesto spiegazioni a Shaila.

Come da copione, però, l'ex velina di Striscia la Notizia ha finto di non ricordare facendo innervosire ancora di più Signorini: "Io sono senza parole. La faccia l'avete già persa, per me questa è una caduta di stile". Le rivelazioni uscite in puntata sulla presunta dinamica proposta da Lorenzo a Shaila hanno provocato la reazione anche di Emanuele Fiori. L'ex concorrente è intervenuto sui social e, senza mezzi termini, ha invitato la discussa coppia a lasciarlo fuori dalle loro strategie di gioco:

Lorenzo ti ringrazio per la “solidarietà maschile” ma non ho bisogno di ricevere speranza da nessuno, tantomeno da due persone insicure e infantili come voi, dato che vi piace così tanto ridere alle spalle degli altri. Shaila stai tranquilla, la ship non l’avrei creata neanche se tu fossi stata l’unica concorrente della casa. Pensate alle vostre dinamiche, che ne avete di materiale su cui riflettere. Io a differenza vostra sto benissimo così grazie.

Lorenzo in crisi

Subito dopo la puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a un momento di sconforto. Il finalista sente di aver toccato il fondo e rifiuta l'idea di suscitare tenerezza negli altri, preferendo affrontare le sue difficoltà senza compassione esterna. A cercare di consolarlo è arrivata Shaila Gatta che, con determinazione e affetto, gli ha fatto capire di non essere solo.

Nonostante la rottura, la ballerina non ha nessuna intenzione di lasciare solo il modello milanese. "Ti amo" ha affermato convinta Shaila. Anche se separati, i due rappresentano un grande punto di riferimento l'uno per l'altra nella Casa più spiata d'Italia. Ricordiamo che l'ex velina di Striscia la Notizia è al televoto insieme a Zeudi Di Palma Chiara Cainelli, Stefania Orlando e Mariavittoria Minghetti.

Quello che le concorrenti non sanno, però, è che il televoto non è per l'eliminazione dal gioco, ma per la proclamazione del terzo finalista del Gf. Chi, dopo Lorenzo e Jessica, riuscirà a conquistare un posto in finalissima? L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per il prossimo lunedì 10 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

