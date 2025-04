Grande Fratello, Jessica Morlacchi a ruota libera su Zeudi Di Palma, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

News VIP

La vincitrice del Grande Fratello, Jessica Morlacchi, si racconta e ricorda la sua lunga esperienza nella Casa: dallo scontro con Helena Prestes alla rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato fino al rapporto con Zeudi Di Palma.

Jessica Morlacchi è la vincitrice della 18esima edizione del Grande Fratello. A pochi giorni dalla finale, la cantante romana ha rilasciato una nuova intervista in cui ha fatto un bilancio della sua lunga e discussa esperienza nella Casa: dall'acceso scontro con Helena Prestes alla decisione di lasciare il reality show (salvo poi tornare) alla vittoria inaspettata.

Le parole di Jessica Morlacchi sui concorrenti del Gf

Lunedì 31 marzo 2025 è andata in onda la finalissima della 18esima edizione del Grande Fratello che, a sorpresa, ha visto trionfare Jessica Morlacchi. Secondo posto per Helena Prestes, seguita da Chiara Cainelli. Una vittoria davvero inaspettata, visto che la modella brasiliana era la favorita dal pubblico, che è stata commentata proprio dalla diretta interessata. In un'intervista rilasciata a Leggo, la cantante romana ha tirato le somme della sua lunga e turbolenta esperienza nella Casa più spiata d'Italia.

Un'esperienza davvero intensa, che l'ha messa a dura prova. Ricordiamo, infatti, che la Morlacchi si è resa protagonista di uno degli episodi più tristi di questa edizione del reality show di Canale 5, ovvero quello del lancio del bollitore. A proposito dell'accesa lite con Helena, che l'ha portata a lasciare temporaneamente il gioco, Jessica ha dichiarato:

È stato un momento molto difficile quello fra me ed Helena. Io ero veramente satura, eravamo arrivate al limite, purtroppo anche per via della mia situazione con Luca Calvani. Abbiamo toccato il fondo, ma forse ci è servito per capire. I giorni sono passati, ci siamo calmate, ci siamo ritrovate ed è nato un rapporto meraviglioso. Io, ad esempio, ho sentito Helena più volte perché ci manchiamo, la verità è questa.

Leggi anche Le confessioni di Chiara Cainelli dopo la finale del Gf

Chiuso il capitolo bollitore e Helena, Jessica ha parlato degli altri concorrenti. La vincitrice del Gf ha rivelato di avere un ottimo rapporto con Zeudi Di Palma, che dopo la finale ha ammesso di aver sempre tifato per la romana, e commentato la decisione inaspettata di Shaila Gatta di chiudere la sua storia d'amore con Lorenzo Spolverato durante la finale:

Zeudi non la vedo una ragazza furba, stratega, con me è sempre stata molto dolce e ho sempre visto la sua dolcezza. Quindi, non avendo mai avuto uno scontro con lei, posso solo avere un'ottima opinione. Penso che purtroppo sarebbe finita comunque, ma non credevo finisse così. Mi ha preso un colpo quando ho visto Shaila entrare durante la finale e fare quel discorso. Non la riconoscevo, però è una ragazza molto intelligente, sicuramente avrà avuto i suoi motivi. Spero di sentirla, di poter parlare di questa cosa perché comunque io questo amore l'ho visto nascere. Si sono amati tantissimo, lei ha avuto una pazienza incredibile con Lorenzo. A lui voglio bene, però è molto particolare.

La verità del papà di Shaila Gatta

Shaila Gatta continua a stare al centro delle polemiche per la sua scelta di lasciare Lorenzo Spolverato in diretta al Grande Fratello. Il suo è stato un gesto davvero inaspettato, visto gli ultimi trascorsi tra i due, che ha infastidito e non poco i telespettatori, ma soprattutto i fan degli Shailenzo, che hanno preso le parti del modello milanese.

A cercare di far luce sulla situazione e chiarire la sua posizione ci ha pensato il padre di Shaila. In una diretta su TikTok, il signor Cosimo Gatta ha spiegato che la decisione di lasciare Spolverato durante la finale è stata solo ed esclusivamente della figlia: "Nessuno l’ha spinta a fare qualcosa, nemmeno il programma". Con queste parole, Cosimo ha voluto anche difendere la ballerina da tutti coloro che l'hanno accusata di essere stata manipolata da persone a lei vicine e di non essere in possesso del suo telefono: "Ha deciso tutto lei, nessuno l’ha plagiata o convinta. Questa è stata una sua scelta di dirlo in puntata". Gli Shailenzo, quindi, possono mettersi l'anima in pace. Shaila e Lorenzo sono ormai un lontano ricordo, almeno per ora!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.