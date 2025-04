Grande Fratello, Chiara Cainelli si difende: ''Scherzato con tutti senza superare il limite''

News VIP

Dopo essersi classificata terza al Grande Fratello, Chiara Cainelli tira le somme della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Sebbene sia entrata in corsa dopo diversi mesi, Chiara Cainelli ha finito per essere una delle protagoniste di questa edizioni del Grande Fratello, conquistando il terzo posto durante la Finale del reality show di Canale 5. Lontano dai riflettori, la gieffina fa un bilancio del suo percorso nella casa più spiata d’Italia, rispondendo in particolare a chi le ha dato della profumiera.

Grande Fratello, Chiara Cainelli terza classificata: il commento

Il percorso di Chiara Cainelli nella casa del Grande Fratello è iniziato in salita, dato che la gieffina non ha inizialmente trovato un grande appoggio da parte del pubblico. Chiara ha intrapreso un breve flirt con Javier Martinez, il quale poi ha preso le distanze dopo il loro bacio, per poi conoscere meglio Alfonso D’Apice con il quale ha iniziato a fare coppia fissa. Settimana dopo settimana, Chiara ha conquistato sempre più spazio nelle dinamiche della casa più spiata d’italia, anche grazie alla sua amicizia con Zeudi Di Palma ovvero una delle concorrenti più chiacchierate e amate, sostenuta da tantissime fan che hanno fatto di tutto per farla arrivare in Finale. A sorpresa, tuttavia, Chiara ha battuto anche l’amica e si è classificata terza finalista. Ecco come ha commentato nell’intervista rilasciata a Chi:

“Non ho mai avuto la percezione di come mi vedessero fuori, non mi sono mai sentita forte anche perché in Casa continuavano a dirmi che ero debole. E vederli uscire man mano è stata una soddisfazione”.

Chiara ha poi ammesso di ritenersi una persona schietta, che sa essere incisiva in quello che dice senza, tuttavia, tenersi le cose dentro e rispondendo sempre in modo educato ma deciso. Nonostante dopo la fine del Gf si fossero diffuse diverse voci sulla rottura con Alfonso, dal momento che si mormorava che Cainelli fosse segretamente interessata a Lorenzo Spolverato tornato single dopo essere stato piantato in diretta tv da Shaila Gatta, la coppia sta ancora insieme e su Instagram ha condiviso qualche momento trascorso insieme a Trento, dove vive Chiara.

Grande Fratello, Chiara replica a chi le ha dato della profumiera

Sebbene il pubblico abbia largamente premiato il percorso di Chiara Cainelli, che si è piazzata come terza classificata durante la Finale del Grande Fratello, in casa la gieffina è stata molto criticata per il suo atteggiamento. Secondo alcuni, infatti, Chiara ha dato troppa confidenza a persone fidanzate, cercando quasi di sedurle, o comunque mettendo zizzania tra le coppie del Gf, come nel caso di Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Insomma, a Cainelli è stato affibbiato il soprannome di porfumiera ma lei non ci sta e replica:

“Sono sempre stata convinta di lui, credo di aver scherzato con tutti senza superare il limite del rispetto. Ma beate le profumiere d’Italia!”.

Insomma, Chiara è certa di non aver mai oltrepassato il limite con il suo modo di fare nei confronti degli uomini del Grande Fratello. Nel frattempo, nelle ultime ore, Chiara e Alfonso sono stati aggrediti e derubati in casa. Secondo quanto raccontato dal gieffino partenopeo, chi li ha aggrediti ha urlato insulti alla fidanzata e Zeudi Di Palma, la grande amica di questa avventura che è senza dubbio anche grande protagonista di diverse polemiche. Questa storia ha lasciato tutti scossi, soprattutto perché in questa edizione del programma condotto da Alfonso Signorini si sono create delle fazioni fin troppo nette e violente sui social, qualcosa davvero di assurdo se si pensa che questo è un gioco e che spesso i concorrenti sono veri e propri attori e strateghi.

