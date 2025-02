Grande Fratello, Jessica mette in guardia Shaila: "Lorenzo è molto sicuro di sè, non sarai tu a cambiarlo" (VIDEO)

News VIP

Delusa e provata dalla situazione, Shaila Gatta si confronta con Jessica Morlacchi, che rivela il suo reale pensiero sulla complessa storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello tra la ballerina e Lorenzo Spolverato.

La turbolenta storia d'amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A commentare la delicata situazione tra i due concorrenti ci ha pensato Jessica Morlacchi, che ha raggiunto la ballerina per darle dei preziosi consigli.

Jessica e Shaila a confronto su Lorenzo

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta stanno attraversando un momento di forte crisi nella Casa del Grande Fratello. I due discussi concorrenti hanno passato gli ultimi giorni a litigare anche per "colpa" di Chiara Cainelli. Il motivo? Il modello milanese è convinto che la sua fidanzata sia gelosa della concorrente trentina.

A cercare di consolare Shaila ci ha pensato Jessica Morlacchi. Notando l'umore cupo della concorrente campana, la prima finalista donna dell'attuale edizione del reality show di Canale 5 si è avvicinata per darle dei consigli utili ad affrontare con maggior serenità la situazione nata nella Casa. La romana ritiene che la ballerina sia molto innamorata, ma le domanda se davvero sia prona a gestire un carattere complicato come quello di Lorenzo. "È infantile. Ad oggi mi pento di non averlo tenuto come amico e basta" ha affermato amareggiata la ragazza, certa che il fidanzato non sia predisposto ad avere una vita di coppia.

Secondo Jessica, oltre alla paura, Lorenzo è animato da troppo amor proprio, tanto da essere sempre convinto di stare sempre dalla parte della ragione: "Ha un modo di amare molto particolare perché in primis c'è lui e non sarai tu a cambiarlo. Lui è molto sicuro di sè, tu hai una pazienza infinita. Un amore così va bene a 20 anni". "Secondo me deve molto crescere" ha aggiunto Shaila, intenzionata a mollare la presa con il modello "Non siamo pronti, siamo proprio su due livelli diversi". Con grande sincerità, la cantante ha ammesso di avere dei forti dubbi sul futuro della giovane coppia ed è anche consapevole che l'evoluzione del loro rapporto non dipenderà dalla ballerina.

La sfuriata di Lorenzo nella notte

Caos nella notte nella Casa del Grande Fratello. Lorenzo Spolverato ha completamente sbottato contro Shaila Gatta, rendendosi protagonista di un triste episodio che ha spiazzato tutti. Come riportato da Biccy, le telecamere non hanno mai mostrato direttamente la scena, ma a raccontare come sono andate le cose ci hanno pensato Mattia Fumagalli e Stefania Orlando, che hanno anche ipotizzato che sia tutto un piano per accaparrarsi un blocco in puntata:

Lui ha aperto l’armadio di Shaila e si è messo a strappare tutti i fogli che gli aveva scritto lei. Poi ha preso il quadro verde, l’ha sbattuto a terra davanti l’armadio. Ha anche chiesto se ci fosse un letto libero perché non vuole dormire con Shaila. Lo farà perché vuole il primo blocco. Ha anche buttato i cuscini in piscina. Forse gli daranno addirittura due blocchi in puntata.

Quella di Lorenzo è davvero una strategia per avere maggiore visibilità? Una cosa è certa: Alfonso Signorini affronterà l'argomento nella prossima diretta, che andrà in onda stasera giovedì 27 febbraio 2025 su Canale 5. Ricordiamo che le concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Amanda Lecciso e Maria Teresa Ruta. Dopo Iago Garcia, chi abbandonerà il gioco?

