Grande Fratello, "Javier vero prima finalista": la reazione di Lorenzo Spolverato al'aereo dei fan del pallavolista argentino

Al GF è tempo di messaggi dai fan per i gieffini e un rivolto a Javier Martinez ha provocato la reazione di Lorenzo Spolverato. Ecco cosa è successo!

Un aereo dei fan di Javier Martinez ha sorvolato la Casa del Grande Fratello: il messaggio che recava per il pallavolista argentino non è passato inosserrvato ed è stato un colpo diretto a Lorenzo Spolverato. Ma come avrà reagito il modello milanese?

GF, l'aereo per i fan di Javier lo incorona "primo vero finalista": Lorenzo resta impassibile

Come ogni settimana, nuovi aerei dei fan dei gieffini hanno sorvolato la Casa del GF e uno di questi portava con sé un messaggio per Javier Martinez che si è rivelato anche un colpo diretto a Lorenzo Spolverato. Alcuni fan, infatti, hanno deciso di inviare un aereo al pallavolista argentino per dimostrargli la loro vicinanza e supporto, facendogli sapere che lo considerano il "vero primo finalista" di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il riferimento è ovviamente proprio alla famosa nomina di Lorenzo Spolverato come primo finalista del GF: qualche settimana fa, infatti, sorprendendo il pubblico e lo stesso conduttore, è stato proprio il modello milanese a essere decretato il primo ad accedere alla Finale del reality show in una sfida con Javier Martinez. La sua nomina a primo finalista non è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, sebbene fosse stato decretato finalista proprio dai telespettatori e sotto il video che annunciava la notizia sono fioccati commenti negativi contro il modello e la produzione del programma tv.

Ed è evidente che i fan di Javier non hanno dimenticato che il loro beniamino ha perso proprio contro Lorenzo, perciò, hanno pensato bene di dire la loro inviando un messaggio al pallavolista con cui hanno espresso il loro sostegno incondizionato al gieffino. E, mentre Javier ringraziava i fan per l'affetto, inviando baci e promettendo che avrebbe visto la sua "flotta" fuori dal programma, Lorenzo Spolverato è stato inquadrato più volte dalle telecamere mentre prendeva il sole e si mostrava impassibile.

GF, Lorenzo in lacrime in giardino: c'entra l'aereo per Javier?

Sul web molti fan hann notato l'atteggiamento impassibile di Lorenzo di fronte al messaggio dei fan per Javier: "Lorenzo non gli dà soddisfazione" si leggeva in un tweet di apprezzamento per il modello. Ma qualche ora dopo, il modello è stato visto in giardino, completamente da solo, mentre tratteneva a stento le lacrime.

Nel filmato, Lorenzo non dice nulla e nessuno degli altri gieffini sembra aver notato la sua assenza, ma qualcuno sui social si è chiesto se per caso questo pianto silenzioso non dipenda anche dal passaggio dell'aere per Javier Martinez e dall'evidente supporto dei fan per il pallavolista contro di lui. Chissà se nella prossima diretta anche Alfonso Signorini non affronti la questione dello sconforto a cui è andato incontro il modello. Per scoprirlo non ci resta che attendere il nuovo appuntamento con una puntata del Grande Fratello, in onda domani sera, giovedì 6 marzo, su Canale 5.

