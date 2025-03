Grande Fratello, Javier Martinez spiazza Helena Prestes: "Gli occhi non mentono. Mi voglio staccare da te"

News VIP

Deluso e provato dal comportamento assunto da Helena Prestes nei confronti di Spolverato, al termine della diretta Javier Martinez ha cercato un confronto con la modella, confessandole di voler prendere le distanze.

Javier Martinez ha deciso di prendere le distanze da Helena Prestes! Il motivo? Il riavvicinamento tra la modella brasiliana e Lorenzo Spolverato ha parecchio infastidito e deluso il pallavolista argentino che, subito dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, ha preferito dormire da solo.

Javier Martinez deluso da Helena Prestes

Nel corso della 40esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 17 marzo 2025, Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato riguardante la sintonia ritrovata tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato dopo la rottura di quest'ultimo con Shaila Gatta. Le immagini, però, non sono per niente piaciute a Javier Martinez, che non è riuscito a nascondere la sua delusione in diretta:

Con Lorenzo non ce l’ho, però ho qualche perplessità nei confronti di Helena, sono sincero. Io sono la prima persona che ti lascia libera, poi ti inca**i se parlo con Zeudi. So che non c’è niente con Lorenzo, però se vedo certe cose è normale che mi faccio delle domande!

Una delusione e una rabbia che si è palesata al momento della proclamazione dell’esito del televoto, che ha penalizzato inaspettatamente proprio lui. Eliminato dal pubblico, il pallavolista argentino ha infatti salutato tutti i suoi compagni di avventura e si è lanciato verso la porta d’uscita con un atteggiamento freddo e distante nei confronti della sua fidanzata.

La scelta di Javier Martinez

Volendo chiarire la situazione, Javier Martinez ha cercato subito un confronto con Helena Prestes dopo la diretta del Grande Fratello. Se la modella brasiliana ha ammesso di essere dispiaciuta per come siano andate le cose tra lei e Lorenzo Spolverato ma solo ed esclusivamente perché sperava di instaurare un rapporto pacifico, il pallavolista argentino si è mostrato titubante circa il suo reale interesse nei confronti del modello milanese.

Visibilmente deluso e provato, Javier ha rivelato a Helena di aver preso una decisione: "Io mi voglio staccare un pochettino. Stai da sola adesso e vedi dove vai. Mi aspettavo da te un comportamento diverso. Tu hai scritto una lettera a Lorenzo perché ti piaceva, ti piace. Gli occhi tuoi non mentono e questa cosa mi fa venire dei dubbi". Spiazzata dalla scelta del ragazzo di allontanarsi, la modella brasiliana ha cercato di tranquillizzarlo e chiarirgli una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Spolverato: "Io non mi dimentico quello che lui mi ha fatto, non ho nessun rapporto con lui".

Le parole della Prestes non hanno convinto il bel Martinez, che è rimasto fermo sulla sua posizione! "Rispetta i miei dubbi. Stiamo staccati perché è quello che voglio. Adesso voglio vedere che fai, non ti voglio limitare" ha dichiarato il pallavolista argentino. "Sei sicuro di quello che stai facendo?" gli ha domandato la modella brasiliana, certa del fatto che lui si stia facendo condizionare da quanto visto nel corso dell'ultima diretta "Stai cadendo in una trappola e se continui così mi stanco". I due riusciranno a chiarirsi prima della semifinale? Ricordiamo che Helena è al televoto per l'eliminazione insieme a Giglio e Chiara Cainelli e rischia quindi di dover abbandonare definitivamente la Casa. L'appuntamento con il Gf è per lunedì 24 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

