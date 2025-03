Grande Fratello, Alfonso Signorini una furia contro Beatrice Luzzi: cosa è successo in diretta tv

News VIP

Durante la puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi non perde l’occasione di difendere nuovamente Shaila Gatta ma la modalità non è piaciuta ad Alfonso Signorini.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello si è parlato ancora della rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che ha scombussolato non poco i fan del reality show di Canale 5 e della coppia, che per mesi ha dato spettacolo. Beatrice Luzzi è intervenuta a favore della partenopea, scontrandosi con Stefania Orlando e la sua frecciatina social, ma nel farlo ha dato importanti informazioni che hanno fatto infuriare Alfonso Signorini. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Stefania Orlando torna a pungere Shaila Gatta

Mancano pochi giorni alla Finale del Grande Fratello e magicamente la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si è completamente dissolta. Il grande amore che ha unito gli Shailenzo per lunghi mesi all’interno della casa più spiata d’Italia, con tanti alti e bassi e con le parole spiazzanti di Shaila sul suo ex fidanzato, è ufficialmente finito e non ci sarà margine di fare pace prima della fine del reality show di Canale 5. La questione ha molto diviso i concorrenti e gli ex concorrenti, compresa Stefania Orlando che ha inaspettatamente preso le parti di Lorenzo, appoggiandolo quando dice che Shaila lo ha mollato ora perché ha capito che la coppia non funziona per assicurarle la Finale.

Nel corso della diretta su Canale 5, Shaila e Lorenzo si sono brutalmente scontrati e il gieffino è apparso particolarmente lucido, forse nella sua puntata migliore dato che ha fatto sempre un’analisi puntuale di tutta la situazione, mentre Gatta ha rigirato la questione dichiarando di non poter più sopportare la situazione a causa del carattere del gieffino. In studio, Alfonso Signorini legge il tweet di Stefania contro Shaila e a questo punto Beatrice Luzzi ha preso la parola per difendere la sua preferita.

Grande Fratello, Alfonso Signorini contro Beatrice Luzzi

Quando, durante la puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha deciso di far leggere a Stefania Orlando il suo tweet contro Shaila Gatta, nel quale la presentatrice insinua che la reazione dell’ex Velina di Striscia la Notizia verso Lorenzo Spolverato sia dovuta semplicemente all’avvicinarsi della Finale, dunque a mera strategia. Lorenzo ha applaudito a Stefania, ed entrambi hanno ammesso di trovare strano il fatto di essersi ritrovati d’accordo su questo argomento. Chi, invece, non era affatto d’accordo è Beatrice Luzzi che ha immediatamente difeso l’ex Velina di Striscia la Notizia.

“Shaila ha messo fine alla relazione a causa di una scenata indimenticabile, di cui ancora non conosciamo bene le motivazioni e le spiegazioni, ma davanti alla quale qualsiasi donna avrebbe fatto lo stesso. Sappi, Shaila, che sotto questo post di Stefania ci sono decine di commenti molto negativi nei suoi confronti. Non rinnegare il tuo percorso, Shaila.”

Il commento di Beatrice ha fatto immediatamente infuriare Alfonso Signorini che ha ripreso pubblicamente l’opinionista, dichiarando che non avrebbe dovuto assolutamente dare informazioni che riguardano i social e i commenti del pubblico. Il presentatore ha rimarcato il fatto che in questo modo, l’opinionista ha dato informazioni preziose a Shaila, che solitamente si tengono nascoste proprio per evitare che i concorrenti possano capire quale strategie usare. Cosa ne pensate? Beatrice sta decisamente andando oltre il suo ruolo nelle ultime puntate.

