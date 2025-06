Grande Fratello, Javier Martinez scatena il panico tra i fan Helvier con una storia Instagram: ecco cosa è successo

News VIP

Una storia Instagram pubblicata dall'ex concorrente del GF Javier Martinez ha scatenato il panico tra i fan della coppia Helevier. Cos'è successo? Scopriamolo insieme!

La storia d'amore tra Javier Martinez e Helena Prestes, nata nella Casa del Grande Fratello ha subito, di recente, non pochi scossoni: le dichiarazioni di Carlo Motta, ex della modella brasiliana, hanno aperto la porto la porta ad alcuni rumors: Helena avrebbe tradito Javier con Carlo? Se la modella ha rotto il silenzio qualche giorno fa, ribadendo di amare il pallavolista argentino, quest'ultimo ha preferito mantenere un certo riserbo. Nelle scorse ore, tuttavia, una sua storia Instagram ha scatenato il panico tra i fan della coppia Helevier. Cos'è successo?

GF, una storia Instagram di Javier scatena il panico tra i fan della coppia Helevier

Javier Martinez e Helena Prestes hanno trovato l'amore nella Casa del GF: sotto lo sguardo del pubblico e del conduttore Alfonso Signorini i due si sono scoperti innamorati e dopo mesi passati a negare di provare dei sentimenti l'uno per l'altro, hanno infine ammesso di voler vivere il loro amore alla luce del sole. Una volta terminata l'esperienza nella Casa più spiata d'Italia, la coppia degli Helevier è tornata alla vita quotidiana, aggiornando i fan sui rispettivi spostamenti. Dalle foto postate, i due ex gieffini apparivano più uniti e innamorati che mai e si vociferava di convivenza e possibili figli, dato che enrambi avevano ammesso di desiderarne.

Tuttavia, qualche settimana fa, a Fanpage.it, Carlo Motta - ex di Helena - aveva rivelato che lui e la modella si erano rivisti dopo la fine del GF e che questi incontri erano qualcosa di molto più che un innocente incontro tra due ex rimasti in buoni rapporti. Helena si era affrettata a negare e con un post sui social aveva dichiarato di essere profondamente innamorata di Javier e che sperava che "la realtà superasse le chiacchiere e le bugie" che circolavano sul loro conto. Da parte del pallavolista, invece, un ostinato silenzio, poi rotto da una sintetica comunicazione dal suo staff, che aveva preoccupato i fan della coppia.

A scatenare il panico tra i followers dei due ex gieffini è stata poi una storia Instagram dell'ex pallavolista: in un selfie a bordo di un treno, Javier ha corredato lo scatto con un'enigmatica frase. "Il treno non guarda mai indietro. Ogni fischio è un addio al passato e un saluto al possibile. Buon viaggio a tutti". Parole che hanno immediatamente fatto pensare che tra Javier e Helena fosse tutto finito...

GF, Javier Martinez interviene e spiega il significato dietro la sua storia Instagram

Il selfie di Javier Martinez in treno, con una frase che aveva il sapore di un addio alla sua storia d'amore con Helena Prestes è stato causa scatenante di panico tra i fan della coppia Helevier. I followers hanno interpretato lo scatto come una dichiarazione che la crisi con la modella brasiliana era reale e che Javier avesse preso la decisione di chiudere ogni legame con lei, decidendo di proseguire il viaggio della vita da solo.

A chiedere un chiarimento al diretto interessato è stato il sito di Fanpage.it, che ha raggiunto telefonicamente il pallavolista per chiedere spiegazioni. A Fanpage.it, Javier ha negato che tra lui e Helena ci fosse aria di crisi e ha aggiunto che quel selfie era stato postato proprio mentre era in treno per raggiungere la modella:

"Helena e io stiamo insieme. Sono in treno perché sto andando da lei"

Nessun commento ulteriore, tuttavia, è stato fornito sulle dichiarazioni di Carlo Motta o sulle accuse di tradimento da lui lanciate.

