Grande Fratello, Javier Martinez impaziente di rivedere Helena Prestes: "Spero esca vincente da quello studio"

News VIP

Javier Martinez è sempre più impaziente di riabbracciare la sua Helena Prestes: il pallavolista argentino ha svelato in una diretta social che dopo la finale del GF ha intenzione di trascorrere quanto più tempo possibile con la compagna.

Il Grande Fratello è pronto a chiudere le luci della Casa nel corso della Finale, che andrà in onda questa sera, lunedì 31 marzo, su Canale 5. In attesa di scoprire cosa succederà e chi vincerà il reality show condotto da Alfonso Signorini, Javier Martinez ha condiviso sui social alcuni messaggi per Helena Prestes, finalista del programma e sua compagna.

GF, Javier Martinez impaziente di rivedere Helena Prestes: "Vinca o non vinca, noi..."

Javier Martinez è innamoratissimo di Helena Prestes e fin da quando è stato eliminato dal reality show non ha mai mancato di mostrarle il suo sostegno, attraverso messaggi e commenti sui social. Nel corso di una diretta sui social con Gessica Notaro, sua storica amica, l'ex gieffino e pallavolista argentino ha ammesso di essere impaziente di riabbracciare Helena.

Come riporta Biccy, infatti, Javier avrebbe ammesso che, al di là del risultato del televoto, con la finale del GF potrà rivedere Helena e non ha intenzione di allontanarsi dalla modella per diversi giorni: "La prima cosa che faccio, vinca o non vinca, è dire 'ok, ragazzi, noi due andiamo in camera'. E ci chiudiamo stiamo un po' da soli, questo subito. Poi faremo tante cose, la porto a vedere i cavalli, starà tra i suoi simili, lei li ama. In questi giorni sono sempre sul 55 a vederla".

Javier ha anche mostrato il suo sostegno a Helena quando, nei giorni scorsi, la modella ha avuto un crollo a causa della tensione e della mancanza del fidanzato. Su Instagram, il pallavolista l'ha rassicurata ricordandole che mancavano pochi giorni alla Fianale e che presto sarebbe andato tutto per il meglio. In un ulteriore intervento sui social, qualche ora fa, Javier Martinez ha poi voluto ringraziare i fan per il sostegno continuo che hanno mostrato a lui e alla modella, spiegando anche che si augura che possa vincere la Finale di questa sera: "Ragazzi, la finale è arrivata. La tensione è alle stelle, non si dorme, questa notte non ho chiuso occhio e si vede anche dalla mia faccia. Dobbiamo tenere duro ancora qualche ore, voglio ringraziarvi di cuore eper tutti i messaggi che mi arrivando, per il sostegno a noi e speriamo che la cavallina, questa sera, esca vincente dallo studio".

GF, le anticipazioni di questa sera: ecco cosa succederà durante la finale

In attesa della Finale, in onda questa sera, lunedì 31 marzo, sono arrivate le Anticipazioni dell'ultima puntata dell'edizione attuale del GF: a contendersi il titolo di vincitore ci sono Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.

L'ultimo posto da finalista sarà stabilito dai risultati del televoto, che vedrà sfidarsi Chiara Cainelli e Maria Vittoria Minghetti. Dopo 197 giorni di permanenza all’interno della Casa, segnati da un intenso susseguirsi di emozioni e colpi di scena, è finalmente arrivato il momento della finale.

In studio ci saranno tutti gli ex gieffini protagonisti di questa edizione. A destare sospetti è stata l'assenza di Shaila Gatta alle prove per il balletto della finalissima, ma sembra che l'ex velina sia pronta a tornare in studio e chissà che non abbia intenzione di avere un faccia a faccia con il compagno Lorenzo Spolverato, per mettere un punto alla loro storia o per rassicurarlo della sincerità dei suoi sentimenti? Per scoprirlo, dovremo attendere questa sera. Nel corso della serata non mancheranno sorprese e momenti emozionanti che accompagneranno i concorrenti verso la conclusione del loro percorso: un’occasione per vivere le ultime fasi di questa esperienza.

Scopri le ultime news su Grande Fratello