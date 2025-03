Grande Fratello, Shaila Gatta assente alle prove del balletto finale: "Non sta passando un bel periodo"

News VIP

Grande assente tra gli ex gieffini, si sono perse le tracce di Shaila Gatta. A poche ore dalla finale del Grande Fratello, la dichiarazione di Enzo Paolo Turchi spiazza.

Eliminata nel corso della semifinale del Grande Fratello, della ballerina campana Shaila Gatta, grande protagonista dell'edizione, si sono perse le tracce.

Grande Fratello, mistero intorno a Shaila Gatta assente in studio

Si sono diffusi diversi rumors sull'ex gieffina che non avrebbe preso particolarmente bene la sua eliminazione (sconfitta contro Helena Prestes ad un passo dalla finale), sembra abbia pianto in studio e discusso con alcune fan di Zeudi Di Palma. Ma non è finita qui. Nel corso della settimana sono emerse altre indiscrezioni e pare che Shaila sia intenzionata a mettere un punto sulla storia con Lorenzo Spolverato. La ballerina ha cancellato le foto su Instagram che la ritraevano con il modello milanese e pare abbia anche smesso di seguirlo. Fonti vicine alla Gatta, rivelano che sta passando un momento difficile, che non si aspettava le critiche ricevute e che abbia aperto gli occhi sulla relazione con Lorenzo, caratterizzata da tanti alti e bassi turbolenti e che probabilmente la storia d'amore con lui alla fine l'abbia penalizzata nel reality.

Ieri, nella Casa del Grande Fratello, sono tornati in studio tutti gli ex concorrenti alle prese con le prove per il consueto balletto finale e Enzo Paolo Turchi come coreografo. Di Shaila nessuna notizia e inoltre proprio il marito di Carmen Russo parlando della ballerina, ha dichiarato: “Non sta passando un bel periodo“.

L'unico gesto della Gatta è stata una mossa social sul suo canale ufficiale. Shaila ha condiviso una foto di un gatto, poi un segnale di dievito e tanti topolini. Qualcuno l'hai interpretato come il noto proverbio: "Quando la Gatta non c'è i topi ballano" .

Stasera, l'ex Velina sarà presente in studio? Si domandano tutti. E parlerà a Lorenzo della crisi che sta attraversando? Per ora non ci sono conferme di nessun tipo. E' ovvio che i tanti fan della coppia, sperano che la giovane ballerina possa essere presente per sostenere Lorenzo che questa sera si giocherà la finale contro Helena, Jessica, Zeudi, Chiara e MariaVittoria. I più scettici presumono che se Shaila deciderà di lasciare Spolverato ciàà possa essere l'ennesima farsa della coppia che da mesi si prende e si lascia in modo molto plateale e forzato. Lorenzo, in questi giorni, ha scritto una dolce lettera per Shaila, dichiarando che intendere vincere il reality per lei.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .