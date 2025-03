Grande Fratello, Javier Martinez eliminato: la percentuale assurda del televoto

News VIP

Dopo 190 giorni di reclusione, Javier Martinez è eliminato dal Grande Fratello ad un passo dalla Finale. Le percentuali del televoto, come sempre, sono davvero assurde.

Sono trascorsi ben 190 giorni da quando i primi concorrenti del Grande Fratello hanno messo piede nella casa più spiata d’Italia, e Javier Martinez ha dovuto lasciare il reality show di Canale 5 ad un passo dalla Finale. Polemiche sulle percentuali del televoto, che ha premiato con percentuali bulgare Chiara Cainelli.

Grande Fratello, Javier Martinez eliminato: le percentuali del televoto

Javier Martinez è senza dubbio uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. Affascinante ma spesso timido, il pallavolista argentino ha imparato a sciogliersi e vivere i propri sentimenti. Inizialmente, Javier si è preso una bella cotta per Shaila Gatta che, tuttavia, gli ha preferito Lorenzo Spolverato e ha avuto poi altri flirt, fino a quando non si è arreso all’interesse per Helena Prestes. Dopo 190 giorni di reclusione nella casa più spiata d’Italia, Javier è stato eliminato ad un passo dalla Finale, ma la notizia non lo ha sorpreso dato che già nel corso della precedente puntata era stato eliminato al televoto, e ha poi ottenuto il bonus per rientrare in gioco.

Come sempre, tuttavia, a far storcere il naso al pubblico da casa sono state le percentuali di voto che hanno premiato Chiara Cainelli con il 34,92% e penalizzato Javier che ha raccolto solo il 14,41% del favore del pubblico. Prima di lasciare il GF, Javier ha avuto un bellissimo pensiero per Helena, che ha abbracciato chiedendole di godersi questa ultima settimana senza discutere con nessuno, dichiarandole l’intenzione di attenderla fuori dal gioco una volta che le telecamere si saranno spente per sempre. In studio, tuttavia, Cesara Buonamici si è dimostrata lucidissima sull’accaduto facendo un’analisi perfetta del televoto.

Grande Fratello, Cesara Buonamici mette in dubbio il televoto

L’eliminazione di Javier Martinez ha lasciato gli inquilini del Grande Fratello fortemente perplessi, anche se l’argentino si è ritrovato all’ultimo contro Shaila Gatta, un’altra grande protagonista di questa edizione del reality show di Canale 5. Interrogata da Alfonso Signorini, Cesara Buonamici ha fatto un’attenta analisi del televoto ammettendo:

“Io non so dove derivi questo grande favore di Chiara, non me lo spiego. Tante volte lo abbiamo punzecchiato Javier perché ci sentiva indeciso e timido. In Chiara, invece, io vedo l’amore a scoppio ritardato con Alfonso e l’amicizia di Zeudi. Lei gode moltissimo della vicinanza a Zeudi”.

Le parole dell’opinionista hanno trovato lo scosciante applauso del pubblico presente in studio, d’accordo con questa teoria. Del resto abbiamo compreso che il fandom di Zeudi, che si è scontrata con Lorenzo Spolverato in puntata, è davvero molto forte e siamo pronti a scommettere che alla fine sarà proprio la Miss la vincitrice di questo Grande Fratello.

