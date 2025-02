Grande Fratello, Javier Martinez contro Chiara Cainelli: "Critica e giudica alimentata da altre persone" (VIDEO)

News VIP

La nomination ricevuta da Chiara Cainelli durante l'ultima puntata del Grande Fratello ha parecchio infastidito Javier Martinez. Deluso e spiazzato dal gesto della ragazza, il pallavolista argentino ha deciso di confrontarsi con il suo amico Alfonso D'Apice ed esternargli il suo disappunto.

Le critiche di Javier a Chiara

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 6 febbraio su Canale 5, Chiara Cainelli ha deciso di nominare Javier Martinez. Un gesto che ha letteralmente spiazzato sia Alfonso D'Apice che il diretto interessato, che non sono riusciti a nascondere il loro dispiacere e la loro delusione.

"Io ci sono rimasto male" ha confessato Alfonso durante un confronto con Javier, che ha ammesso di non aver nominato Chiara solo ed esclusivamente per rispetto della forte amicizia che lo lega al concorrente campano. "Per me, l'amicizia con Alfonso va oltre a tutto. Lei vuole mettermi in cattiva luce" ha aggiunto il pallavolista argentino, convinto che la ragazza si stia facendo condizionare in qualche modo da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato "Non è una ragazza che ha bisogno di queste cose, ma si fa in qualche maniera trasportare".

Dispiaciuto per tutta la situazione, Alfonso ha cercato di difendere e giustificare la sua amata Chiara rivelando ad Javier di aver avuto modo di apprendere i reali motivi che l'hanno spinta a nominarlo in diretta. "Da una parte ho il mio migliore amico, dall'altra ho la mia fidanzata" ha spiegato il concorrente campano "Io voglio fare da tramite, ma devo farmi i fatti miei". Le sue parole, però, non hanno convinto la nuova fiamma di Helena Prestes, che è rimasto fermo sulla sua posizione e ha continuato a criticare la Cainelli: "Lei giudica, alimentata da tante altre persone". Riusciranno a trovare un punto d'incontro per chiarirsi e convivere serenamente nella Casa?

Chiara e Stefania a confronto al Gf

Chiara Cainelli è finita al centro delle critiche dopo le ultime nomination al Grande Fratello. Se Javier Martinez si è lasciato andare a un duro sfogo contro la fidanzata di Alfonso D'Apice, quest'ultima ha deciso di affrontare la showgirl Stefania Orlando per risolvere alcune incomprensioni.

Durante il confronto nella Casa, Chiara si è detta infastidita per le continue accuse che continua a rivolgerle Stefania. Senza mezzi termini, la ragazza ha ammesso di non aver mai voluto prendere le difese di Zeudi Di Palma, ma ha spiegato di essersi intromessa nel discorso solo per ricevere ulteriori spiegazioni. Dopo aver ascoltato la verità della fidanzata di Alfonso, l'amata Vippona del reality show condotto da Alfonso Signorini si è scusata.

Ricordiamo che Stefania è al televoto, e quindi rischia l'eliminazione dal gioco, insieme a Zeudi, Amanda, Iago e Pamela. Chi sarà costretto/a a lasciare definitivamente la Casa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda lunedì 10 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

