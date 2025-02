Grande Fratello, Javier rivela tutto sulla notte passata insieme ad Helena: "È stato bello fare l’amore con te"

News VIP

Notte di grande passione per Helena Prestes e Javier Martinez nel tugurio del Grande Fratello. A rivelare alcuni dettagli inediti sulla loro serata ci ha pensato il pallavolista argentino.

La relazione nata nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Javier Martinez sembra procedere a gonfie vele. Dopo essersi goduti una romantica cena nel Tugurio, infatti, il pallavolista argentino e la modella brasiliana si sono lasciati trasportare dalle emozioni e hanno fatto l'amore.

Helena e Javier hanno fatto l'amore al GF

Subito dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 6 febbraio 2025, Helena Prestes e Javier Martinez sono andati nel Tugurio dove hanno brindato alla loro storia e si sono goduti una deliziosa e romantica cena. Ma cosa è successo tra i due amati concorrenti nella notte? A rivelarlo è stato il pallavolista argentino che, parlando con la modella brasiliana, ha dichiarato che è stato bello fare l'amore con lei.

"È stato bello fare l’amore con te, anche se al situazione era un po’ imbarazzante, io almeno ero imbarazzato. Però è stato molto bello, anche se stavo un po’ pensieroso del contesto e delle telecamere, però penso che siano normale" ha confessato Javier sottolineando a Helena di sentirsi libera di stare e dormire con chi vuole nonostante la loro vicinanza "Devi sentirti molto libera. Se vuoi dormire con Amanda una notte io non mi offendo, tu non devi mai farti problemi con me. Non sono troppo geloso o possessivo. Se vuoi stare con me vieni e io sono felice, ma fai sempre ciò che vuoi".

Dopo aver ascoltato il suo amato Martinez, la Prestes ha rivelato di essere stata lei un po’ in imbarazzo per le telecamere: "Per me è stato molto bello, anche se ero un po’ imbarazzata. Se almeno fossero state girate le telecamere sarebbe stato meglio [...] Anche io sono molto libera e non possessiva, quindi anche tu puoi fare stare tranquillo". La dolce storia nata tra i due amatissimi protagonisti dell'attuale edizione del reality show di Canale 5, quindi, sembra, almeno per il momento, procedere al meglio. Riusciranno a mantenere questo equilibrio?

Il vincitore del Gf secondo Helena e Javier

Durante il loro soggiorno nel Tugurio, Helena Prestes e Javier Martinez hanno colto anche l'occasione per fare delle previsioni sulla finale e il possibile vincitore di questa edizione del Grande Fratello. Il primo a prendere la parola è stato il pallavolista argentino che, senza troppi giri di parole, ha dichiarato che gli piacerebbe vedere trionfare Tommaso Franchi, ma che molto probabilmente spegnerà le luci della Casa Lorenzo Spolverato.

Secondo Javier, Lorenzo si è sempre messo in gioco ed esposto su tutte le dinamiche del gioco e quindi merita di arrivare in finale. Un pensiero che non ha trovato d'accordo Helena. La modella brasiliana ha ribadito il suo pensiero sul concorrente milanese e rivelato di voler arrivare alla fine insieme a lui, Amanda, Tommaso e Iago.

Ricordiamo che i concorrenti al televoto per l'eliminazione questa settimana sono Zeudi Di Palma, Stefania Orlando, Iago Garcia, Pamela Petrarolo e Amanda Lecciso. Chi, dopo Eva Grimaldi, sarà costretto/a a lasciare definitivamente la Casa più spiata d'Italia? L'appuntamento è per lunedì 10 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

