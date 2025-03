Grande Fratello, Javier Martinez commenta la diretta del reality: la dolce dedica a Helena Prestes

News VIP

Javier Martinez ha lasciato la Casa del GF, ma il suo pensiero è sempre per Helena Prestes: tornato sui social, il pallavolista argentino ha commentato la diretta del reality e ha dedicato un dolce pensiero alla compagna.

Javier Martinez è tornato sui social a distanza di qualche giorno dalla sua eliminazione dal Grande Fratello: il pallavolista argentino è stato eliminato a un passo dalla Finale, nella puntata di lunedì 24 marzo, insieme a Giglio e Shaila Gatta. Nella stessa diretta è stata eletta quarta finalista di questa edizione del reality show Helena Prestes, con cui il gieffino ha intrecciato una storia d'amore. Ed è a Helena che Javier dedica un tenero pensiero, mentre guarda la diretta del GF in tv.

GF, Javier Martines segue la diretta del reality e dedica un tenero pensiero a Helena Prestes

La relazione tra Javier e Helena (coppia che i fan hanno chiamano Helevier) è stata un perfetto esempio di slow burn: i due gieffini, infatti, erano inizialmente interessati a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, innescando un quadrangolo che si è risolto con la formazione degli Shailenzo. Tra Helena e Javier, invece, era nata quella che sembrava solo una forte amicizia, ma che dopo mesi si è rivelata essere molto di più.

Nonostante Javier avesse avuto piccoli flirt anche con Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, scambiando con la prima un bacio, alla fine, ha realizzato che il suo cuore batteva per la modella brasiliana. Da quel momento, i due sono stati inseparabili e, nonostante qualche litigio e incomprensione, hanno saputo dimostrare di poter risolvere i loro problemi in maniera matura e sana.

Nel corso dell'ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip riepilogativa degli ultimi giorni della coppia nella Casa: nel filmato, Javier chiedeva scusa a Helena per la sua gelosia immotivata e dichiarava di voler creare con lei una famiglia. Un'affermazione che ha emozionato la modella e che è stata applaudita dal conduttore e da Cesara Buonamici, opinionista del programma, che ha sottolineato come Javier sia cambiato e da indeciso (accusa che in passato la giornalista gli aveva rivolto) sembrava ora pronto a gettarsi con tutto il cuore nella sua storia con Helena. Dalla sua uscita dal reality show, che ha provocato non poche polemiche sui social, Javier ha celebrato il suo amore per Helena pubblicando una serie di foto con la modella e dedicandole un "Già mi manchi" molto sentito.

GF,Javier e la dedica a Helena sui social: "Manca poco"

Ma Javier ha anche dimostrato di seguire la sua Helena durante la diretta dalla Casa anche questa notte, perché nelle sue stories è apparso un messaggio per Helena, che riprendeva una frase pronunciata nelle scorse ore dalla modella.

Mentre era in giardino con Mariavittoria Minghetti, Helena si è emozionata improvvisamente, perché nella Casa si è diffusa la canzone Privilege di The Weekend e la modella ha esclamato: "Manca poco, bellissima questa canzone".

Javier ha ricondiviso nelle stories su Ig la medesima canzone e ha aggiunto come dedica alla compagna: "Hai detto bene, manca poco...non vedo l'ora". La dedica a Helena da parte di Javier ha emozionato i fan, che hanno sottolineato quanto sia sincero l'amore della coppia e come avrebbero voluto vedere anche il pallavolista tra i finalisti di questa edizione del reality show.

Scopri le ultime news su Grande Fratello