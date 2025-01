Grande Fratello, Javier Martinez affronta Mariavittoria Minghetti: "Non dovevi farlo" (VIDEO)

News VIP

Duro e lungo confronto nella Casa del Grande Fratello tra Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti: i due giovani concorrenti hanno deciso di affrontarsi e analizzare i reali motivi che li hanno spinti ad allontanarsi.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera giovedì 30 gennaio su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti si sono resi protagonisti di un duro confronto in cui hanno provato a capire insieme i motivi che li hanno spinti ad allontanarsi.

Faccia a faccia tra Javier e Mariavittoria

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, Javier Martinez ha deciso di affrontare Mariavittoria Minghetti. Il motivo? Il pallavolista argentino, al centro delle polemiche per l'avvicinamento con Zeudi Di Palma, non ha per niente apprezzato i comportamenti assunti dalla dottoressa nella Casa: a suo parere, anziché pensare e agire seguendo il suo istinto e le sue percezioni, si è lasciata condizionare troppo dagli altri, sbagliando.

Visibilmente indispettita, Mariavittoria ha rivelato di non riuscire a comprendere il perché di queste critiche e per questo ha provato ad avanzare delle ipotesi: la dottoressa teme che il problema sia legato al suo avvicinamento a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. "Io ci sono rimasto male perché hai nominato Amanda" ha prontamente replicato Javier, smentendo la sua teoria. La giovane concorrente ha cercato di giustificarsi spiegando di aver nominato Amanda solo per spronarla a cambiare atteggiamento e ad avvicinarsi nuovamente a lei. Parole, però, che non hanno per niente convinto il ragazzo.

Martinez ha infatti continuato il suo sfogo, ammettendo di aver messo in dubbio il suo atteggiamento in quanto, dopo varie accuse e critiche rivolte verso Shaila, d'improvviso si è avvicinata a lei. "Io non ti nominerò mai, anche se siamo lontani, perché so quello che hai fatto per me" ci ha tenuto a precisare l'ex tentatore di Temptation Island "Quello che hai fatto l'altro giorno, però, non andava fatto". Se da una parte la Minghetti ha rivelato di essersi avvicinata alla ballerina in quanto ha avuto modo di conoscerla meglio e di ricredersi sul suo conto, dall'altra ha ribadito una volta per tutte il motivo che l'ha spinta a nominare la Lecciso: "Io credo di essere stata molto lineare".

Mariavittoria ci ha poi tenuto a sottolineare ad Javier che, pur essendosi allontanata da lui, non ha mai smesso di volergli bene. Non solo. La dottoressa ha ammesso di essersi avvicinata a Shaila e Lorenzo, ma di non averli mai reputati dei veri e propri amici poiché infastidita da alcuni loro modi di fare: "Io quelle due persone le ho rivalutate, ma non vuol dire che siano i miei migliori amici qui dentro". Riusciranno a ritrovarsi e ricucire il loro rapporto nella Casa?

Le anticipazioni della puntata di stasera del Gf

La tensione nella Casa del Grande Fratello è davvero alle stelle. Con l'eliminazione di Luca Calvani, la situazione sta precipitando! Helena Prestes continua a stare al centro di attacchi e insulti da parte di parecchi concorrenti e questo ha stancato sia Iago Garcia, che ha deciso di affrontarli tutti e invitarli a darsi una regolata nei confronti della modella brasiliana, che il pubblico di Canale 5.

Dopo giorni di malumori, stasera assisteremo anche alla resa dei conti tra Helena e Zeudi. Le due giovani concorrenti avranno la possibilità di chiarire le loro posizioni e far valere le proprie ragioni davanti a tutti. Sarà un confronto pacifico o l’ennesimo scontro in diretta? Non mancheranno le sorprese per Eva Grimaldi e Bernardo Cherubini. L'attrice avrà l’opportunità di riabbracciare la sua Imma, mentre il fratello di Jovanotti potrà finalmente rivedere la sua amata Tiziana.

Spazio infine al televoto che vedrà scontrarsi Helena, Amanda, Bernardo, Eva, Chiara e Ilaria. Chi sarà costretto ad abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia? L'appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini è per stasera alle 21.45 su Canale 5.

