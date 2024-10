Grande Fratello, Javier Martinez affronta Lorenzo Spolverato: "Shaila ha giocato sporco, mi ha usato per arrivare a te"

News VIP

Nella Casa del Grande Fratello è arrivato il confronto tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Dopo Helena Prestes e Shaila Gatta, anche i due giovani concorrenti hanno deciso di confrontarsi e chiarire le loro rispettive posizioni.

Nella Casa del Grande Fratello è arrivato il tanto atteso confronto tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Oggetto della discussione il comportamento scorretto assunto da Shaila Gatta nei confronti dell'ex tentatore di Temptation Island, che non è piaciuto nemmeno al concorrente milanese.

Il confronto tra Lorenzo e Javier

A pochi giorni dall'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 28 ottobre 2024 su Canale 5, nella Casa è arrivato il confronto tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Il concorrente milanese ha deciso di affrontare l'argentino che, come Helena Prestes, ha deciso di voltare pagina e allontanarsi da Shaila Gatta. A prendere la parola per primo è stato l'ex tentatore di Temptation Island:

A me non da fastidio il rapporto Shaila–Lorenzo. A me da fastidio quello che ha fatto con me, che quando abbracciava me pensava a te, che quando stava a letto con me guardava te, questo non lo accetterò mai. Tu non c’entri niente. Se io ero un mezzo ne paghi le conseguenze perché qui c’è una persona che ci ha messo tutto dall’altra parte. Con i sentimenti di una persona non si gioca, e io lo so bene. Ho la coscienza pulitissima. Non sono pazzo perché ci rimango male o sono deluso. Se ero un mezzo per arrivare a te ha giocato sporco e se vuoi giocare sporco farò come te.

Leggi anche Gessica Notaro stronca Shaila Gatta

Con grande sorpresa di tutti, Lorenzo si è mostrato molto comprensivo con Javier e ha ammesso di non aver apprezzato nemmeno lui il comportamento assunto da Shaila nei suoi confronti:

Capisco la tua delusione, trovandomi al tuo posto farei lo stesso. Alcune reazioni le avrei avute anche io, anche peggio. Penso che questa cosa qui, trovare sempre il positivo nel negativo, sia una lezione anche per te, te lo dico da amico. Tutti ci avremmo creduto, tutti. Poi il fatto di dirti del palo era un prevenire perché ho pensato “può capitare questa cosa, perché è troppo buono.

Il confronto tra Helena e Shaila

Quello tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez non è stato l'unico confronto della giornata. Dopo quanto successo in puntata, Shaila Gatta ha infatti voluto affrontare Helena Prestes per chiarirle i suoi sentimenti nei confronti del giovane modello milanese e difendersi una volta per tutte dalle accuse ricevute sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. "Ero confusa e non ero onesta con me. Mi imponevo di fare una cosa, di conoscere Javier, evitando tutto il resto. Io non devo convincerti, capisco che sei arrabbiata. Rispetto i tuoi tempi" ha confessato la ballerina provocando la reazione della modella, che però ha assicurato di non essere arrabbiata.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.