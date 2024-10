Grande Fratello, Gessica Notaro contro Shaila Gatta: "Mi hai stancata! È delle persone come te che la gente deve..."

Gossip TV

Gessica Notaro sbotta sui social e commenta le ultime dinamiche del Grande Fratello: la donna attacca duramente Shaila Gatta e difende Javier Martinez dalle pesanti accuse di ques'ultima!

Tutti contro Shaila Gatta sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. La giovane concorrente della nuova edizione del reality show è finita nel mirino anche di Gessica Notaro che, nelle ultime ore, ha deciso di intervenire sui social e difendere pubblicamente Javier Martinez dalle gravi accuse mosse dalla ballerina.

Gessica Notaro contro Shaila Gatta

Il ritorno in Italia di Shaila Gatta non è stato dei migliori, anzi. La giovane ballerina si è trovata contro quasi tutta la Casa del Grande Fratello. Primo fra tutti Javier Martinez, che ha deciso di prendere le distanze e mettere un punto al loro rapporto. Il comportamento assunto dall'ex tentatore di Temptation Island non è per niente piaciuto alla gieffina che, parlando con Le Non è la Rai, ha ammesso:

Mamma che schifo, poco coraggio. Ma uomo de che? Ragazzi sta combinando delle cose, sta facendo una brutta figura. Sta dicendo cose che non esistono. Non lo so se ce l’ha con me, magari si vuole vendicare. Ma gentiluomo a sto punto no, mi sa che mi sono sbagliata. Sta facendo un processo che non esiste. Lui per me è morto, non io per lui (fa il verso del vomito ndr) Lui mi vuole screditare e si sta accanendo proprio.

Shaila nel caos

Durante lo sfogo con Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, Shaila Gatta ha continuato a screditare Javier Martinez lasciandosi andare a delle affermazioni davvero poco carine nella Casa del Grande Fratello: "​Tiene il diavolo dentro! Mamma mia! Mi fanno paura ste persone, che cattiveria. Io ho subito le peggio schifezze dagli uomini, i peggiori maltrattamenti".

Le affermazioni della ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia hanno provocato la dura reazione sui social di Gessica Notaro. La donna, furiosa, ha attaccato la discussa concorrente della nuova edizione del reality show di Canale 5 e difeso l'argentino dalle gravi accuse:

Cara Shaila, ho sperato fino all’ultimo di non dover intervenire. Ma ora mi hai veramente stancata! E’ delle persone come te che la gente deve paura, non di Javier! Se tu fossi veramente stata vittima dei peggio maltrattamenti da parte degli uomini, ti assicuro che non parleresti così. Tu non sai nemmeno che faccia abbia il diavolo. Se vuoi te lo racconto io.

