Grande Fratello, Javier geloso di Helena e Lorenzo, la confessione a Maria Vittoria: "La amo, ma non mi fido" (VIDEO)

Al GF Javier non riesce a nascondere la gelosia nei confronti di Helena e Lorenzo: ecco cosa ha confessato a Maria Vittoria!

Crisi nera per gli Helevier al Grande Fratello: Javier Martinez, dopo aver visto un avvicinamento tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, ha avuto una crisi di gelosia e ha chiesto alla modella una pausa per poter comprendere meglio i suoi sentimenti. Confidandosi con Maria Vittoria Minghetti, Javier le ha confessato di non sapere come gestire le emozioni negative che prova quando vede Helena vicina a Lorenzo e che anche se si fida di lei, sa che tra loro potrebbe non essere tutto finito.

GF, Javier confida a Maria Vittoria di non sapere cosa fare con Helena: "Non voglio lasciarla, ma..."

La gelosia di Javier verso Helena è stata ritenuta eccessiva dai fan degli Helevier, soprattutto, perché la modella non ha mai tentato di riavvicinarsi a Lorenzo Spolverato, mentre - come ha fatto notare Helena a Javier - lui e Zeudi Di Palma, con cui ha avuto un flirt, sono spesso vicini e si scambiano battute e scherzi.

Javier aveva voluto rassicurare Helena su Zeudi, specificando che non provava alcun interesse romantico nei suoi confronti, eppure quando la situazione si è ribaltata, il pallavolista non ha dimostrato alla modella la medesima comprensione. A Maria Vittoria, Javier ha rivelato esattamente questo: gli è stata contestata l'amicizia e le battute con Zeudi, ma lui le ha sempre fatte alla luce del sole, senza mai nascondere nulla.

Il pallavolista ammette di aver notato degli atteggiamenti tra Lorenzo e Helena che non gli sono piaciuti e che questa sua insicurezza lo sta portando a non comprendere come comportarsi con la modella. Maria Vittoria ha ascoltato il suo sfogo e gli ha chiesto se è disposto a chiudere con Helena per questo: "Ci può stare che tu abbia questa reazione, però, potrebbe essere anche Helena al tuo posto che guarda te e Shaila che vi scambiate battute, perché ogni tanto lo fate, dai..."

GF, Maria Vittoria rimprovera Javier: "Anche tu e Shaila scherzate..."

Javier ha proseguito ricordando della famosa lettera che Helena aveva scritto a Lorenzo, un particolare che aveva rinfacciato anche alla modella. Helena però lo aveva rassicurato: poteva ridere con Lorenzo, ma di certo non aveva dimenticato ciò che il modello milanese le aveva fatto. Il pallavolista ha ammesso di non essere più sicuro neppure dei sentimenti di Helena, ma immediatamente Maria Vittoria gli ha detto che "si vede che Helena ti ama".

Quando Javier ha ribadito che purtroppo non lo sa con certezza, la dottoressa romana gli ha ricordato che è qualcosa di cui solo lui può essere sicuro: "Come io so che Tommy mi ama e lui sa che io amo lui". Poi gli ha posto una domanda cruciale: al di fuori della Casa, Javier saprebbe accettare un'amicizia tra Helena e Lorenzo? Il pallavolista argentino ammette che non sa cosa pensare, perché nonostante l'amore per Helena, non riesce a fidarsi del tutto.

La dottoressa gli consiglia allora di lasciar sbollire la rabbia e che anche se lo capisce e ammette che avrebbe gli stessi dubbi se si trattasse di Tommaso, ribadisce che l'amore di Helena per Javier è evidente dalle loro interazioni. Riusciranno i due gieffini a chiarirsi?

