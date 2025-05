News VIP

Grande Fratello, Pamela Petrarolo cambia idea su Zeudi Di Palma e la madre dell’ex Miss Italia rompe il silenzio sui social

Da quando è terminata la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello, Pamela Petrarolo — storica ex ragazza di Non è la Rai — sembra aver rivisto completamente la propria opinione su Zeudi Di Palma, tra le concorrenti più discusse dell’ultima edizione. Se inizialmente le due avevano mostrato sintonia, ora Pamela non nasconde il suo scetticismo nei confronti della napoletana, che secondo lei avrebbe giocato in modo “furbo” durante il reality.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo: "Zeudi brilla grazie a Helena"

La Petrarolo, che ha lanciato su Instagram un nuovo format dal tono frizzante e irriverente intitolato L’angolo di Malala, dove intervista ex gieffini e protagonisti del mondo dello spettacolo tra cui, di recente Ilaria Galassi e Mattia Fumagalli, e in entrambe le chiacchierate è emerso, in un modo o nell’altro, anche il nome di Zeudi.

L’annuncio dell’imminente partecipazione al format di Helena Prestes, altra figura centrale del reality, ha acceso i riflettori e sollevato l’attenzione del fandom della modella brasiliana. I fan, temendo una nuova polemica legata a Zeudi, hanno cominciato a scrivere in massa a Pamela, chiedendole di evitare qualsiasi riferimento alla Di Palma.

La risposta di Pamela non si è fatta attendere e, attraverso le storie Instagram, ha precisato con toni decisi:

"Vorrei dire a tutte le #heleners di stare tranquille perché a Helena, al mio #angolomalala, non farò mai domande su terze persone che hanno sempre brillato grazie a lei. Da oggi non si fa pubblicità gratis a nessuno. Si parlerà di lei, del suo talento, del suo futuro (che sarà splendido) e valorizzerò al meglio la sua bellezza. Vi bacio".

Un messaggio che ha fatto rumore e non è passato inosservato, tanto che a prendere parola è stata addirittura Mariarosaria Marino, madre di Zeudi Di Palma, che ha deciso di intervenire pubblicamente con un messaggio forte e sentito, pubblicato sui suoi profili social:

"È importante migliorare nella vita, confrontarsi con persone della tua stessa età anziché criticare una ragazza, che potrebbe essere tua figlia, la quale con grande maturità ed educazione ha scelto il silenzio. Diffondere odio e sminuire l'immagine di una giovane donna è conseguenza di una vita insoddisfatta. Mi spiace tantissimo, ma non puoi prendertela con chi non ha colpe.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello . Ti auguro tanto successo, così non avrai più tempo per denigrare il prossimo".

Parole dure ma pacate, che esprimono l’amarezza di una madre di fronte a quello che percepisce come un attacco ingiustificato alla figlia. E intanto, il pubblico si divide tra chi difende la franchezza di Pamela e chi apprezza il riserbo mantenuto da Zeudi, sempre più distante da certi teatrini social.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .