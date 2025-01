Grande Fratello, Ilaria Galassi velenosa su Luca Calvani, Amanda Lecciso e Stefania Orlando

News VIP

Ilaria Galassi si è lasciata andare a un commento molto velenoso su Luca Calvani, Amanda Lecciso e Stefania Orlando. Ecco cosa ha detto!

Ilaria Galassi si è resa protagonista di un commento molto velenoso contro Luca Calvani, Stefania Orlando e Amanda Lecciso. L'ex Non è la Rai è tornata al centro delle polemiche per le sue recenti parole contro il trio di gieffini, con cui ha già avuto qualche screzio nella Casa del Grande Fratello.

GF, Ilaria Galassi velenosa su Luca Calvani, Stefania Orlando e Amanda Lecciso

Nella Casa del GF non sono mancate le tensioni nelle scorse ore: in un serrato confronto, Stefania Orlando ha accusato Shaila e Lorenzo di recitare un copione, perché i continui alti e bassi della loro relazione continuano a suscitare perplessità nell'ex vippona e non solo. Ma anche tra Amanda Lecciso e Shaila non è mancata una lite, causata dall'attacco dell'ex velina verso la showgirl.

Tuttavia, in queste ore, a infiammare il web è stato un commento velenoso che si è lasciata sfuggire Ilaria Galassi verso Luca Calvani, Amanda e Stefania Orlando. L'ex membro del trio delle Non è la Rai, infatti, di recente ha preso le distanza da Luca e Amanda e, insieme a Pamela Petrarolo, sembra essere entrata nella sfera di influenza del gruppo di Shaila e Lorenzo.

Durante una delle ultime serate giochi organizzate dalla produzione per consentire ai gieffini di divertirsi e dimenticare le ultime liti che hanno spaccato la Casa di Canale 5, Ilaria Galassi ha fatto un commento molto infelice su Luca, Amanda e Stefania, facendo esplodere una nuova polemica sui social.

GF, Ilaria e quel commento su Luca, Amanda e Stefania che non è passato inosservato

Nel corso di una serata giochi, Eva Grimaldi ha chiesto a Ilaria Galassi chi mancasse e l'ex Non è la Rai, senza battere ciglio, ha commentato velenosa: "Mancano Luca, Stefania e Amanda...Il trio monnezza". Un commento così velenoso e improvviso che persino Grimaldi è rimasta per un attimo senza parole e ha esclamato un allibito: "No, dai".

Resasi conto della gaffe, Ilaria si è scusata e ha ritrattato, dichiarando che si trattava di uno scherzo: "Dai, sto scherzando, è uno scherzo". Ma le sue parole non sono passate inosservate e hanno scatenato una nuova polemica sul web.

Dal suo ingresso nel reality condotto da Alfonso Signorini, infatti, Ilaria Galassi è stata protagonista di diversi commenti che hanno suscitato indignazione, come l'esternazione grassofobica verso Ila, concorrente nip che ha abbandonato il gioco a poche settimane dall'inizio. Ma anche verso Helena Prestes ha avuto commenti e gesti molto riprovevoli e che hanno spinto il pubblico a non supportarla più.

Scopri le ultime news su Grande Fratello